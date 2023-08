A22 in Liestal – Regierungsrat unterstützt sowohl Sanierung als auch Tunnel In ihrer Antwort auf Thomas Noacks Interpellation bestätigt die Baselbieter Regierung, dass sie eine Tunnellösung für die A22 in Liestal befürwortet. Linus Schauffert

Heute führt die A22 direkt durch das Grienmatt-Quartier. Foto: SKK Landschaftsarchitekten AG

Über der A22 in Liestal hängen noch immer zwei grosse Fragezeichen. Das eine betrifft die allfällige neue Linienführung inklusive Tunnellösung. Das andere die Sanierung des baubedürftigen Abschnitts. Zu diesen beiden Themen reichte Thomas Noack, Stadtbaumeister Liestals, im Mai zwei Interpellationen beim Regierungsrat ein. Nun liegen die entsprechenden Antworten vor.

Wer trifft die Entscheidungen zur A22?

Seit dem 1. Januar 2020 ist die A22 eine Nationalstrasse. Seither liegt die Verantwortlichkeit für deren Betrieb und Unterhalt beim Bund beziehungsweise beim Bundesamt für Strassen (Astra). Somit sind auch die bevorstehende Sanierung und die allfällige Tunnellösung dessen Sache.

Wie ist der Stand bei der alternativen Linienführung?

Das Projekt steckt noch immer in den Kinderschuhen. Im April wurde eine Vorstudie für die Planung der Tieflage der A22 in den Entwurf des Strategischen Entwicklungs­programms 2024–2027 aufgenommen. Vom Nationalrat wurde das Geschäft gutgeheissen, in der kommenden Herbstsession wird es vom Ständerat besprochen. Kommt auch er zu einem positiven Entscheid und wird kein Referendum ergriffen, könnte bereits 2024 mit dem Vorprojekt begonnen werden. Mit dem eigentlichen Projektstart ist laut der Interessengemeinschaft «A22 unter den Boden» aber frühestens in 30 Jahren zu rechnen.

Wie nimmt die Regierung Einfluss auf den Prozess?

Der Regierungsrat schreibt in seiner Antwort auf Noacks Interpellation, dass er bei Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern von National- und Ständerat stets auf die Notwendigkeit einer Vorstudie zur Tunnellösung hinweist. Diese werde von der Regierung vollumfänglich unterstützt. Und auch in Gesprächen mit der Bau- und Umweltschutzdirektion und dem Astra werde die Thematik mit Nachdruck eingebracht.

Weiss man schon, wo ein Tunnel durchführen könnte?

Zwar gibt es laut Regierungsrat bereits diverse Planungen, was einen unterirdischen Verlauf der A22 im Raum Liestal angeht. Jedoch seien diese veraltet und müssten überarbeitet werden. Konkrete Aussagen zur Position der Tunnelportale und zur alternativen Linienführung werden erst mit Abschluss der angestrebten Vorstudie möglich sein. Auch sei erst dann ein örtlicher Eintrag im kantonalen Richtplan zweckmässig.

Inwiefern kann sich die Stadt Liestal an der Planung beteiligen?

Das ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Laut Regierungsrat steht allerdings ausser Frage, dass Liestal sowie die anderen betroffenen Gemeinden eng in die Planung mit einbezogen werden müssen. Daher werde der Kanton darauf hinarbeiten, dass er und die Gemeinden ihre Interessen koordiniert in die Planung einbringen können.

So könnte das Grienmatt-Quartier ohne Autobahn aussehen. Visualisierung: SKK Landschaftsarchitekten AG

Wie steht es um die Sanierung?

Gemäss dem Regierungsrat ist die für die A22 zuständige Astra-Filiale momentan um die Beschaffung eines Projektverfassers bemüht. Daher werde die effektive Erarbeitung des Sanierungsprojektes demnächst gestartet. Die Sanierung der A22 würde 4 Jahre dauern und etwa 70 Millionen Franken kosten. Die Regierung geht davon aus, dass nach wie vor eine Erneuerung des Abschnitts sowie eine Verbesserung des Lärmschutzes vorgesehen sind.

Und deren Finanzierung?

Die Kosten für die Sanierung sind in der langfristigen Finanzmittelplanung des Astra eingeplant. Die Freigabe der Kredite ist jedoch von weiteren Faktoren abhängig: notwendige Plangenehmigungen, Beschaffungsreife des Projekts und Verfügbarkeit der Mittel. Der Beginn der Realisierung soll 2028 erfolgen. Die Bauarbeiten dauern in der Folge voraussichtlich bis 2031.

Was ist die Rolle des Regierungsrats?

Die Regierung teilte dem Astra bei der Übergabe der A22 im Jahr 2020 auch die Dringlichkeit der Sanierung mit. Man gehe laut Antwort davon aus, dass das Astra als Bauherr den Zustand des Abschnitts kenne und aufgrund dessen die nötigen Massnahmen einleiten werde. Man werde sich auf allen Ebenen beim Astra dafür einsetzen, dass die uneingeschränkte Nutzung der Umfahrung Liestal bis zur Sanierung gegeben sei. Und falls nötig sollen entsprechende Sofortmassnahmen noch vor der Sanierung eingeleitet werden.

