Knall im Baselbiet – Regierungsrat Thomas Weber tritt nicht mehr zur Wahl an Der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektor hört nach zehn Jahren auf. Thomas Dähler Jan Amsler UPDATE FOLGT

Thomas Weber wird bei seinem Rücktritt zehn Jahre der Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion vorgestanden sein. Foto: Dominik Plüss

Der Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektor Thomas Weber (SVP) hat am Donnerstag verkündet, an den Gesamterneuerungwahlen vom kommenden Februar nicht mehr anzutreten. Damit endet seine Amtszeit am 30. Juni 2023 nach genau zehn Jahren.

Webers Entscheid wurde im Baselbiet mit Spannung erwartet, da dieser für die Wahlstrategien der Parteien entscheidend sein wird. Sein Rücktritt kommt nun eher überraschend. Parteipräsident Dominik Straumann ging noch am 11. Juni davon aus, dass Weber im Amt bleiben will. Straumann sagte: «Ich habe keine anderen Signale vernommen. Und ich schätze ihn als jemanden ein, der seiner Partei keinen Feuerwehreinsatz bescheren will.»

Diese Aussage lässt auch den Schluss zu, dass für die SVP nun eine heikle Zeit folgt: Wer wird nun anstelle Webers für die stärkste bürgerliche Kraft des Kantons kandidieren? Die Personaldecke ist dünn, und mehrere einflussreiche Vertreterinnen und Vertreter sind entweder zu alt, nicht mehrheitsfähig oder zu wenig profiliert.

Warum Weber verzichtet, ist bis jetzt nicht bekannt. An der Landratssitzung vom Donnerstag sagte er bloss, er freue sich auf die weitere Zusammenarbeit und besonders auf Ende August, wenn das Baselbiet mit dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln national im Fokus stehen wird.

Eine interessante These publizierte jüngst die «bz»: Offenbar wäre Weber in Parteikreisen ein gern gesehener Ständeratskandidat. Hört Weber in der Baselbieter Regierung auf, um der amtierenden Ständerätin Maya Graf (Grüne) den Sitz streitig machen zu können?

Der 60-jährige Weber ist Bauingenieur und Mediator und auch dafür bekannt, dass er in seinem Wohnort Buus eine kleine Herde Walliser Schwarznasenschafe hält. In den Amtsjahren 2016/17 sowie 2021/22 (bis heute) stand er der Regierung als Präsident vor. Ab Freitag wird Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer (SP) ihn in dieser Funktion ablösen.

Thomas Dähler Jan Amsler

