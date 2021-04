Mindestlohninitiative – Regierungsrat sucht den Kompromiss Der Gegenvorschlag der Regierung sieht einen Stundenlohn von 21 Franken vor. Allerdings bleiben die meisten Branchen davon ausgeschlossen. Simon Erlanger

Der neue Basler Wirtschaftsdirektor Kaspar Sutter präsentiert in seiner ersten Medienkonferenz seit Amtsantritt den Gegenvorschlag von Parlament und Regierungsrat zur Mindestlohninitiative. Foto: Pino Covino

«Arbeit soll sich lohnen. Ein voller Lohn soll zum Leben reichen»: Es ist eine klare Aussage, die der Basler Wirtschaftsdirektor Kaspar Sutter (SP) an der Präsentation des regierungsrätlichen Gegenvorschlags zur Mindestlohninitiative äussert. Damit zeigt er sich einig mit dem Überparteilichen Initiativkomitee «Ja zu 23 Franken Basler Mindestlohn», das vor genau einer Woche den Abstimmungskampf für den Urnengang vom 13. Juni eröffnet hat.

21 Franken als Kompromiss

Mit der Grundsatzerklärung über den Wert der Arbeit enden aber auch schon die Gemeinsamkeiten, wie sich am Donnerstagmorgen an der ersten Medienkonferenz, die seit Beginn der Corona-Pandemie wieder live im Basler Rathaus durchgeführt wurde, zeigte. Der Gegenvorschlag sieht mit 21 Franken pro Stunde einen markant niedrigeren Mindestlohn vor als die 23 Franken pro Stunde, welche das aus Gewerkschaften, linken Parteien und Gruppierungen zusammengesetzten Initiativkomitee fordert.

21 Franken würden die Arbeitgeber finanziell weniger belasten und basierten ausserdem auf einer klaren Grundlage, so Kaspar Sutter: «Die Zahl von 21 Franken pro Stunde orientiert sich an den Berechnungen der Ergänzungsleistungen bei Rentnerinnen und Rentnern. Jemand, der zu hundert Prozent arbeitet, soll gleich viel haben wie eine Person, die in Rente ist», so der Wirtschaftsdirektor.

«21 Franken stellen natürlich auch einen Kompromiss dar zwischen den Befürwortern des Mindestlohns, die 23 Franken pro Stunde wollen, und den Gegnern, die den Mindestlohn komplett ablehnen.» Der Gegenvorschlag sei so von der Wirtschafts- und Abgabekommission ausgearbeitet und dann von der Regierung und dem Grossem Rat beschlossen worden.

Recht auf Mindestlohn eingeschränkt

Nun besteht der Hauptunterschied zwischen der Initiative und dem Gegenvorschlag nicht in erster Linie in der Differenz von zwei Franken mehr oder weniger Stundenlohn. Der Unterschied liegt darin, wer überhaupt in den Genuss des Mindestlohns kommen soll.

Fast schon wieder wie früher: Die regierungsrätliche Medienkonferenz zum Gegenvorschlag zur Mindestlohninitiative war die erste derartige Veranstaltung im Rathaus seit vielen Monaten. Foto: Pino Covino

Streuen die Initianten den Geldsegen breit, nehmen Parlament und Regierung alle diejenigen Branchen davon aus, für die Gesamtarbeitsverträge gelten und in denen damit der Lohn geregelt ist. Darunter fallen auch die besonders stark von niedrigen und prekären Einkommen geprägten Branchen wie das Gastgewerbe, der Detailhandel oder die Reinigungsbranche. Vom Mindestlohn ausgenommen sind auch Kleinstpensen, Familienmitglieder in Familienbetrieben, Lernende in Lehrbetrieben, Au-pairs und Praktikanten.

Damit fielen rund 89 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unter das Mindestlohngesetz. Mit dem Gegenvorschlag bliebe also fast alles beim Alten. Kaspar Sutter widerspricht: «Konkret ändert sich was für diejenigen Angestellten, die in den Branchen ohne funktionierende Sozialpartnerschaft tätig sind, damit keinem Gesamtarbeitsvertrag unterstehen und unter 21 Franken brutto verdienen. Ihnen garantiert der Gegenvorschlag nun einen fairen Lohn, von dem sie leben können.»

Allen sei damit gedient, denn im Gegensatz zu den Gegnern der Initiative glaubt Sutter nicht daran, dass ein Mindestlohn von 21 Franken pro Stunde Arbeitsplätze vernichten würde. Eine Studie aus dem Kanton Neuenburg habe ergeben, dass dies nicht der Fall sei. Es sei aber schon so, dass der Gegenvorschlag für die Arbeitgeber weniger Kosten verursache als die Initiative. «Unser Gegenvorschlag geht weniger weit als das, was die Initiantinnen und Initianten wollen. Für die Menschen, die bisher keinen Mindestlohn haben, bringt er aber eine Verbesserung.»

