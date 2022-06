Debatte im Baselbieter Landrat – Regierung will um Zubringer Bachgraben kämpfen Sollte Baselland im Vernehmlassungsverfahren kein Gehör für die Erschliessung des Allschwiler Bachgraben-Quartiers finden, will die Regierung an den Bundesrat und die eidgenössischen Räte gelangen. Thomas Dähler

Regierungsrat Isaac Reber versichert den Baselbieter Parlamentsmitgliedern, dass seine Direktion gute Gründe für die Bachgraben-Erschliessungsprojekte einbringen kann. Foto: Christian Jaeggi

Geplant war die Debatte an der Sitzung vom Donnerstag nicht. Doch ein dringlicher Vorstoss von Landrat Martin Dätwyler (FDP) hat im Baselbieter Parlament eine längere Diskussion über die Erschliessung des Allschwiler Boomquartiers auf Strasse und Schiene ausgelöst. Trotz kritischen Voten der Grünen versprach eine breite Mehrheit des Landrats, sich weiterhin für die Erschliessung des Bachgrabens einzusetzen. Regierungsrat Isaac Reber stellte in Aussicht, in Bern mit den nötigen Argumenten darauf zu pochen, dass das Erschliessungsprojekt in den Horizont A des vierten Agglomerationsprogramms aufgenommen wird.