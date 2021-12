Zu wenig Lehrer – Regierung will keine Männerquote Männer sind bei der Betreuung und beim Unterricht jüngerer Kinder stark untervertreten. Ein Anzug aus dem Grossen Rat forderte deshalb eine Quote von 35 Prozent. Die Regierung stellt sich jedoch gegen Eingriffe bei der Stellenbesetzung. Dina Sambar

Nur 20 Prozent der Primarschüler haben einen Mann als Lehrer (Symbolbild). Foto: LAB/Barbara Truninger

Die Zahlen sind eindeutig. Je jünger Kinder sind, desto weniger Männer haben sie als Lehrer oder Kita-Betreuungspersonen um sich. In Basler Kindergärten waren 2020 nur gerade 7 Prozent der Lehrpersonen männlich. In der Primarschule sind es 20 Prozent. Diese Geschlechterverteilung hat sich in den letzten vier Jahren kaum verändert.

Schaut man sich die Zahlen an der Pädagogischen Hochschule der FHNW an, bleibt das auch in naher Zukunft so. 75,5 Prozent der Studierenden sind weiblich. Auch hier zeigt sich: je jünger die zukünftigen Schüler, desto geringer die Anzahl Männer.

In den Kitas werden die Kinder auch fast nur von Frauen betreut. Aktuelle Zahlen aus Basel gibt es nicht, doch eine nationale Studie aus dem Jahr 2016 bezifferte den Anteil männlicher Lehreinsteiger mit Fachrichtung Kinderbetreuung EFZ in der Schweiz mit rund 14 Prozent. Viele wechseln danach jedoch den Beruf. Der Verband Kinderbetreuung Schweiz (Kibesuisse) geht davon aus, dass weniger als acht Prozent des Kita-Personals in der Schweiz Männer sind.

Teufelskreis der Rollenbilder

Mit einem Anzug forderte SP-Grossrat Claudio Miozzari den Regierungsrat dazu auf, zu prüfen, wie der Anteil von Männern in Basler Kitas, Tagesstrukturen, Kindergärten und Primarschulen in den nächsten zehn Jahren auf 35 Prozent erhöht werden kann. «Es soll für Kinder normal sein, dass Männer Verantwortung bei der Kinderbetreuung, im Kindergarten und in der Primarschule übernehmen. Gerade in dieser Altersphase werden bei den Kindern Rollenbilder geprägt, die später unter anderem zu Einschränkungen bei der Berufswahl führen», heisst es in dem Vorstoss.

Dieser Meinung war auch die grosse Mehrheit des Grossen Rates. Im November 2019 wurde der Anzug mit 82 Ja- zu 8 Nein-Stimmen (alle SVP) überwiesen.

Mehr Männer durch Quereinsteiger

Im Bericht des Regierungsrats, der vor wenigen Tagen erschien, bestreitet dieser nicht, dass Kinder von einer Vielfalt an Rollenvorbildern profitieren. Er spricht von einem wichtigen gesellschaftlichen Anliegen. Die Studienwahl werde jedoch nicht nur durch die im Anzug genannten Rollenmodelle beeinflusst, sondern auch durch die Erwartungen des sozialen Umfelds. Körperliche und emotionale Nähe von Männern zu Kindern sei laut Forschungsergebnissen zudem immer noch ein heikles Thema: «Dieser Vorbehalt kann auch ein Grund sein, dass junge Männer die Betreuung oder das Unterrichten von jüngeren Kindern nicht in Betracht ziehen.»

In seiner Antwort listet die Regierung bestehende Massnahmen auf. So ist die Gleichstellungsthematik Bestandteil des Lehrplans, am Zukunftstag erhalten Schüler Einblicke in geschlechtsuntypische Berufsfelder, und an der Pädagogische Hochschule der FHNW läuft eine Gesprächsreihe mit Sammelpublikation zum Thema. Mehr Männer erhofft sich die Hochschule auch durch die neue Quereinsteiger-Option. Im Vergleich zum normalen Studiengang sei der Männeranteil dort höher.

Lehrer werden nicht diskriminiert, und in der Schweiz herrscht Lehrermangel. Deshalb sind Quoten oder sonstige Eingriffe bei der Stellenbesetzung für den Regierungsrat keine Option. Eine Verdoppelung des

Männeranteils in den nächsten zehn Jahren sei zudem unrealistisch. Der Regierungsrat erachtet es deshalb nicht für sinnvoll, durch Richtwerte in den Berufswahl- oder Stellenbesetzungsprozess einzugreifen.

Mehr Ambitionen erwünscht

Claudio Miozzari findet die Antwort des Regierungsrats ernüchternd: «Ich lese daraus, dass das Erziehungsdepartement sich keine Ziele für eine Verbesserung der Situation setzen möchte, und frage mich, wieso nicht mehr Interesse besteht, hier nach Lösungen zu suchen.»

Er könne sich beispielsweise eine engere Zusammenarbeit mit Verbänden wie Kibesuisse, die Übernahme von Pilotprojekten aus anderen Kantonen oder ein eigenes Pilotprojekt und zusätzliche Studien im Kanton vorstellen.

Der Männeranteil von 35 Prozent sei für ihn nicht in Stein gemeisselt, sagt Miozzari, der nicht möchte, dass sein Anliegen an dieser Prozentzahl scheitert: «Mir sind die Massnahmen und Ziele wichtig, nicht unbedingt eine bestimmte Quote. Es wäre schön, wenn das Erziehungsdepartement etwas ambitionierter unterwegs wäre.» Gerade bei der Betreuung kleiner Kinder, bei der die Geschlechterverhältnisse krass ungleich seien und Rollenbilder gefestigt würden, sei ein zusätzlicher Effort wichtig.

