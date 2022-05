Neues ÖV-Angebot Gute Nachrichten für Nachtschwärmer

Die BVB starten an diesem Wochenende einen sechsmonatigen Versuch in Basel-Stadt: Für den Preis eines Trambilletts plus fünf Franken Zuschlag kann man freitags und samstags zwischen 22 und 4 Uhr per App eine Fahrt in einem Sammelfahrzeug buchen.