Volksabstimmung vom 27. November – Regierung verteidigt den Einsatz von Twitter und Youtube An der Landratssitzung musste sich die Regierung den Fragen zu ihrer Kommunikationsstrategie im Vorfeld der Abstimmung über die Senkung der Vermögenssteuer stellen. Thomas Dähler

Regierungsrat Anton Lauber stellt klar, dass der Regierungsrat mit Publireportagen nicht Abstimmungen oder Wahlen beeinflussen will. Foto: Kostas Maros

Weshalb schaltet die Regierung gesponserte Werbung zur kantonalen Abstimmung auf Twitter? Weshalb platziert die Regierung eine bezahlte Werbereportage in einer Tageszeitung? Diese Fragen musste die Regierung am Donnerstag an der Landratssitzung beantworten. Die Sitzung war auch darüber hinaus durch Nervosität im Vorfeld der Volksabstimmung über die Vermögenssteuer und der Auseinandersetzung um die Finanzplanung geprägt.