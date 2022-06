Die Causa Fehlmann im Grossen Rat – Regierung und GPK geraten sich in die Haare Bei der Beratung des Berichts der Geschäftsprüfungskommission zur Kündigung von Museumsdirektor Marc Fehlmann und zu den weiteren Wirren am Historischen Museum Basel werfen sich beide Seiten Lücken vor. Markus Wüest

Marc Fehlmann, im Januar 2020, als das Bild entstand, noch Direktor des Historischen Museums Basel. Foto: Kostas Maros

Im Grossen Rat wurde am Mittwoch über den jüngsten Bericht der Geschäftsprüfungskommission von Mitte Mai in der Sache Marc Fehlmann diskutiert. Als Erstes meldete sich die Regierung zu Wort – und fuhr der GPK an den Karren. Sie mische sich in personalrechtliche Fragen ein, wird kritisiert. Überdies wirft sie der GPK «Lücken» in ihrem Bericht vor: «Nicht thematisiert wird das Arbeitsverhalten von M. F., was doch einigermassen erstaunt, hat doch der GPK das gesamte Personaldossier vorgelegen. Insbesondere wird nicht thematisiert, was der Grund für den Abschluss der Aufhebungsvereinbarung gewesen ist.»