Palästina-Demos in Basel – Regierung soll für Sicherheit der Juden sorgen Aufgrund des eskalierenden Nahost-Konflikts werden auch in Basel antisemitische Aktionen befürchtet. FDP-Grossrat Luca Urgese fordert die Regierung auf, Stellung zu beziehen. Dina Sambar

Die Israelitische Gemeinde Basel forderte ihre Mitglieder auf, die Free-Palästina-Demos grossräumig zu umgehen. Foto: Kostas Maros

Die Eskalation im Nahost-Konflikt schwappt auch auf die Region Basel über. Zwar kam es nicht zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, doch die Angst vor antisemitischen Übergriffen steigt. Am Freitag warnte die Israelitische Gemeinde Basel (IGB) ihre Mitglieder. Diese sollten den Barfüsserplatz am Freitagabend und am Samstagnachmittag aus Sicherheitsgründen grossräumig meiden. Grund für den Aufruf waren die beiden Palästina-Demonstrationen, die vergangenes Wochenende stattfanden.

«Es gibt mir zu denken, dass sich die IGB genötigt fühlt, einen solchen Aufruf zu machen. Es ist ein unhaltbarer Zustand, dass sich unsere jüdischen Mitbürger aus Angst nicht frei bewegen können», sagt der Basler FDP-Grossrat Luca Urgese. Er hat für die kommende Mittwochssitzung des Grossen Rats eine Interpellation eingereicht, in der er von der Regierung fordert, klar Stellung zu beziehen. «Man kann zu diesem Konflikt stehen, wie man will. Doch die Linie zwischen berechtigter Staatskritik und Antisemitismus ist fein. Ich erwarte, dass der Regierungsrat in aller Klarheit darlegt, wo er diese Grenze zieht und wie er diese durchsetzen will», sagt Urgese, für den an solchen Demonstrationen die latente Gefahr des offenen Antisemitismus besteht: «Wir dürfen nicht warten, bis etwas geschieht, und uns dann entsetzt zeigen. Wir müssen verhindern, dass überhaupt etwas passiert.»