Tempo 30 während Schulzeit – Regierung muss Sofort­massnahmen für Burgfelder­strasse prüfen

Der Grosse Rat will den Schulweg zum Schulhaus Isaak Iselin rasch sicherer machen. Foto: Kanton Basel-Stadt

Anwohnerinnen und Anwohner der Burgfelderstrasse haben sich mit einer Petition politisches Gehör verschafft – und am Mittwoch im Grossen Rat von Basel-Stadt reüssiert. Eine Mehrheit von 51 gegen 38 Parlamentsmitgliedern (drei Enthaltungen) will, dass die Kantonsregierung Sofortmassnahmen prüft, um die Strasse sicherer zu machen.

Die Petitionskommission schlägt als rasch realisierbare Massnahme vor, dass im Bereich des Isaak-Iselin-Schulhauses während der Schulzeiten Tempo 30 gelten soll. Am Status quo festzuhalten, sei keine Option. Zur Erhöhung der Sicherheit für Velofahrende könnten zudem Parkplätze aufgehoben werden. Weiter könnten Trottoirüberfahrten baulich erhöht und Vortrittsregelungen besser kenntlich gemacht werden, wovon Fussgängerinnen und Fussgänger profitieren würden.

Sofortiges Handeln gefordert

Dass der Grosse Rat der Empfehlung der Kommission gefolgt ist, ist auch deshalb interessant, weil in der Achse Burgfelderstrasse-Missionsstrasse bereits ein Projekt zur Erhöhung der Verkehrssicherheit geplant ist. Die Bauarbeiten sollen im Jahr 2024 starten. Zudem muss die Regierung aufgrund einer überwiesenen Motion für integral Tempo 30 ohnehin jeden Streckenabschnitt daraufhin überprüfen, ob die Höchstgeschwindigkeit gedrosselt werden kann.

Die Situation dürfte sich in der Burgfelderstrasse also mittelfristig so oder so verbessern. Doch das Parlament will nicht länger zuwarten und fordert, sofortige Massnahmen zu prüfen.

Schwacher Auftritt des BVD

Zu diesem Entscheid dürfte auch beigetragen haben, dass Vertreter des Bau- und Verkehrsdepartements (BVD) im Vorfeld offenbar schwach gegen eine Überweisung des Anliegens argumentiert hatten. Jedenfalls hat die Petitionskommission «die ablehnende Haltung seitens Verwaltung mit wenig überzeugenden Argumenten» kritisiert. So sei unbestritten, dass die Strasse als Rettungsachse eine gewisse Breite aufweisen müsse, doch das sei kein Argument gegen Tempo 30.

Im Parlament sorgten die geschlossenen Reihen bei SP, Grün-Alternativem Bündnis (GAB) und GLP für die Überweisung des Anliegens. Die Minderheit bestand aus den Fraktionen SVP, LDP, FDP und dem Grossteil der Fraktion Mitte-EVP.

Trotzdem in die Strasse gezogen

Pascal Messerli von der SVP plädierte vergebens dafür, «Doppelspurigkeiten und Verwaltungsbeschäftigung» zu vermeiden. «Es ist nicht so, dass da ein Riesen-Notstand wäre. Es braucht keine Sofortmassnahmen im Schnellverfahren.» Und Nicole Strahm-Lavanchy (LDP) mahnte, dass wohl nicht die ganze Burgfelderstrasse das Anliegen teile. Es sei auch zu bedenken, dass Menschen in Neubauten an diese Strasse zogen, obwohl sie die Umstände gekannt hatten.

Demgegenüber sagte etwa Tonja Zürcher vom GAB: «Die Anliegen sollten unbestritten sein, gerade weil es sich um einen Schulweg handelt.» Man teilt die Forderung der Anwohnerschaft, nicht auf «eventuelle Massnahmen in ein paar Jahren» warten zu müssen.

Über 1000 Menschen hatten die Petition unterschrieben. Diese verlangt eine generelle Temporeduktion auf 30 Kilometer pro Stunde, bessere Velowege und sicherere Fussgängerüberquerungen.





