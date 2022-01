Entscheid vertagt – Regierung lässt Basler Fasnächtler im Ungewissen Mitte Januar wollte die Regierung über die Durchführung der Fasnacht 2022 informieren. Nun ist die Kommunikation auf Anfang Februar verschoben worden. Dominic Willimann UPDATE FOLGT

Ob in Basel Anfang März eine Fasnacht stattfindet, ist noch immer ungewiss. Foto: Nicole Pont

Die Basler Fasnächtler tappen weiter im Dunkeln. Nachdem das Fasnachts-Comité vor Weihnachten kommuniziert hatte, dass es auch in diesem Jahr wegen der Pandemie keinen Cortège geben wird, war auf Mitte Januar von der Basler Regierung eine nächste wegweisende Information in Sachen Fasnacht versprochen worden.

Weiter nach der Werbung

Doch damit wird es nichts. In ihrer Sitzung vom Dienstag hat die Regierung beschlossen, «dass bis Anfang Februar ein Entscheid gefällt werden soll». Die «drey scheenschte Dääg» würden am 7. März beginnen.

Das Gremium spielt in Zeiten von explodierenden Corona-Fallzahlen in der Schweiz also auf Zeit. Man sei aber, schreibt die Regierung, im Gespräch mit dem Fasnachts-Comité.

+++ Update folgt +++

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.