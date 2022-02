Extrafahrten an der Fasnacht – Regierung gibt grünes Licht für Frühfahrten an den Morgestraich Neben Extradrämmli am Morgestraich erhält die BLT auch die Möglichkeit, Nachtfahrten während der Fasnacht anzubieten. Die BVB verzichten darauf. Dominik Heitz Seraina Graf

Fasnächtler müssen keine Autofahrgemeinschaften organisieren, um an den Morgestraich zu fahren. Sie können die Extradrämmli von BVB und BLT nutzen. Foto: Stefan Leimer

Fasnächtler und Fasnachtsbesucher aus dem baselstädtischen Umland dürfen sich freuen. Sie müssen keine Autofahrgemeinschaften organisieren, um an den Morgestraich zu fahren, sondern dürfen nun doch – wie in früheren Jahren – auf die öffentlichen Verkehrsbetriebe wie BLT, BVB und Autobus AG Liestal setzen.

Am Dienstag ist der Regierungsrat auf seinen Entscheid vor zwei Wochen zurückgekommen und hat beschlossen: Die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler können mit dem öffentlichen Verkehr an den Morgestraich fahren. «Nachdem der Bundesrat die Corona-Massnahmen vergangene Woche weitgehend gelockert hat, gibt der Regierungsrat grünes Licht für Frühfahrten am Montagmorgen, 7. März 2022.»

Kanton appelliert an Verantwortung jedes Einzelnen

Bei den Frühfahrten an den Morgestraich soll es aber nicht bleiben. In ihrer Medienmitteilung schreibt Basels Exekutive: «Im Übrigen stellt es der Regierungsrat den ÖV-Betrieben frei, an der Fasnacht im Rahmen der gegenwärtigen Bedingungen Nachtfahrten einzuplanen. Details zu den Fahrplänen werden direkt von den Verkehrsunternehmen kommuniziert.»

Damit heisst die Basler Regierung gut, was sich das Fasnachts-Comité schon länger wünscht und BLT sowie BVB spätestens in der vergangenen Woche bereits als mögliches Angebot definitiv aufgegleist haben: Extrafahrten an den Morgestraich.

Als Grund für diesen Entscheid fügt die Regierung in ihrer Mitteilung an, dass die Zahl der Personen, die neu positiv auf Corona getestet werden und sich wegen Corona in Spitalpflege begeben müssen, weiterhin abnehme. «Die Infektionszahlen sind aber nach wie vor hoch. Mit der weitgehenden Aufhebung der Massnahmen gewinnt die Verantwortung jedes Einzelnen an Bedeutung. Wie man sich selber und andere schützt, hängt nun stärker vom eigenen Verhalten ab.»

Stadt und Land fahren auf anderem Kurs

«Unser Team hat das ganze Wochenende unter Hochdruck dafür gearbeitet und arbeitet immer noch daran, dass wir die aktiven Fasnächtlerinnen und Fasnächtler an den Morgestraich fahren können», bestätigt BVB-Sprecherin Sonja Körkel. 64 Trams und Busse seien für die Morgestraich-Fahrten eingeplant.

Weitere Extrafahrten in den grünen Drämmli wird es aber nicht geben. «Die Nachtfahrten können wir leider nicht mehr anbieten, da die Vorlaufzeit für die komplexe Planung zu gering ist», erklärt Körkel.

Die gelben Drämmli und Busse hingegen werden von Montag bis Mittwoch auch nachts durchgehend fahren. BLT-Direktor Andreas Büttiker freut sich über den Regierungsentscheid: «Bereits Anfang Februar wurde so geplant, dass wir für alle Eventualitäten gewappnet sind. Jetzt machen wir im unteren sowie im oberen Baselbiet das volle Fasnachtsprogramm.»



