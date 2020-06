Grosser Rat hilft Krisenopfern – Regierung erhält grösseren Handlungsspielraum Das Basler Parlament spricht drei Millionen Franken Hilfsgelder für Start-Up-Unternehmen, schiesst neues Geld in den Krisenfonds ein und erhöht Bürgschaften für Unternehmen auf 125 Millionen Franken. Dagegen gab es Widerstand. Martin Regenass

Eine menschenleere Freie Strasse nach dem Osterwochenende: Unternehmen, die unter der Coronakrise besonders litten, soll mit Bürgschaften geholfen werden. Bild: Lucia Hunziker

Der Grosse Rat hat ein Gesetz aus dem Jahre 1975 im Schnellzugstempo, ohne grosse Diskussion und Anhörung in zuständigen Kommissionen, geändert. Dieses alte Gesetz erlaubt es der Regierung, während Krisen wie der Corona-Krise, baselstädtischen Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten Bürgschaften zu erteilen, damit sie von Banken maximal 50 Millionen Franken erhalten. Mit grossem Mehr hat das Parlament dieses Gesetz dahin geändert, dass die Regierung in künftigen Krisen für maximal 125 Millionen Franken bürgen kann.

Gegen diesen Entschluss gab es Widerstand. FDP-Grossrat Luca Urgese vertrat den Standpunkt, dass die Regierung Bürgschaften über 125 Millionen Franken auch per Notrecht absichern könnte. Somit müsste die Gesetzgebung aus dem Jahre 1975, die auf der Ölkrise basiert, nicht zwingend geändert werden. Urgese argumentierte so, weil der ordentliche Gesetzgebungsprozess mit Kommissionsberatungen ausgehebelt wurde. Wichtige Fragen könnten somit nicht diskutiert werden. Urgese stellte auch Fragen zur Definition einer Krise. Würde beispielsweise ein Handelskrieg zwischen den USA und China ausreichen, damit die Regierung das Programm mit den Bürgschaften auslösen könnte?

GLP will keinen «Blankocheck»

Die GLP forderte, den Grossen Rat einzubeziehen bei der Klärung der Frage, wann es sich um eine Krise handelt und wann nicht. GLP-Grossrat David Wüest-Rudin: «Wir wollen keinen Blankocheck. Zukünftige Regierungen sollen nicht einfach Bürgschaften für Unternehmen sprechen können. Wir fordern ein Mitspracherecht des Parlaments und damit eine breitere Abstützung.»

Der Grosse Rat folgte dem Antrag der GLP grossmehrheitlich nicht, sondern stellte sich auf den Standpunkt des SP-Wirtschaftsdirektors Christoph Brutschin. Dieser argumentierte, dass in Wirtschaftskrisen und bei Naturkatastrophen wie beispielsweise einem Erdbeben die Geschwindigkeit für das Handeln und damit Hilfeleistungen an die Wirtschaft in Form von Bürgschaften das «A und O» seien. So wäre schnelles Handeln beispielsweise unmöglich, wenn eine Krise im Juli ausbrechen würde und der Grosse Rat wegen der Sommerferien erst im September wieder tagen würde.

Bezüglich der Frage, wann es sich um eine Krise handle und wann nicht, sagte Brutschin, dass sich die Regierung dazu an «wissenschaftlichen Kriterien» orientieren würde. Die Erhöhung der Bürgschaften durch den Kanton von 50 Millionen auf 125 erläuterte Brutschin mit der Geldentwertung, die in den letzten 45 Jahren stattgefunden hat. «Mit Hinblick auf künftige Krisen sind die heutigen 50 Millionen Franken zu restriktiv.»

Zusätzliches Geld für Lehrlingslöhne

Zu weniger Diskussionen führten zwei weitere Anträge, die in demselben Geschäft enthalten waren. Einerseits stockte der Grosse Rat mit grossem Mehr den Standortförderungs-Fonds um drei Millionen Franken auf. Dieses Geld soll Start-Up-Unternehmen im Technologiebereich zugute kommen. «Sie verfügen im Gegensatz zu KMU-Betrieben noch nicht über gefestigte Umsätze», begründete Brutschin den Antrag der Regierung. Um in Krisenzeiten über die Runden zu kommen, bedürften sie einer grösseren Hilfe. In anderen Kantonen seien während der Corona-Krise bis 50 Prozent der Start-Up-Unternehmen eingegangen, in Basel-Stadt bisher rund zehn Prozent. Gemäss Brutschin sollen von den drei Millionen Franken vor allem ältere Start-Ups profitieren, die von der Bundeslösung bald ausgeschlossen seien.

Andererseits stockte das Parlament den Krisenfonds zur Abfederung von in Schwierigkeiten geratenen Unternehmen um weitere 44 Millionen Franken auf. Zwar sind die ersten knapp 40 Millionen Franken aus diesem Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit noch nicht aufgebraucht. Der Kanton will allerdings handlungsfähig bleiben, wenn auch in diesem Bereich Unterstützungen des Bundes wegfallen. Die Regierung beantragte dem Parlament ursprünglich 40 Millionen. Das Parlament stimmte allerdings einem Antrag aus der SP-Fraktion zu, vier Millionen Franken mehr zu sprechen. Mit dem Geld sollen Lehrlingslöhne von Firmen, die in Schwierigkeiten geraten sind, finanziert werden.