Roma in Basel-Stadt – Regierung bestärkt SVP beim Bettelverbot Die Situation in Basel sei nicht mit jener in Bern zu vergleichen, sagt der Regierungsrat. SVP-Grossrat Joël Thüring ist jetzt erst recht der Meinung, dass Betteln verboten werden muss. Alessandra Paone

Die Bettler haben sich beim Pavillon in der Basler Elisabethenanlage einen Schlafplatz eingerichtet. Foto: Nicole Pont

Es gibt drei Themen, sagt Joël Thüring, die ihn im Moment stark beschäftigen: Corona, die Wahlen in Basel-Stadt und der amerikanische Wahlkampf zwischen Donald Trump und Joe Biden. Es gibt aber noch ein viertes Thema, mit dem sich der SVP-Politiker seit Monaten intensiv befasst – die Bettler aus Osteuropa, die sich seit Juli in der Stadt aufhalten. «Ich bin mir sicher, dass eine Volksinitiative zur Wiedereinführung des Bettelverbots jetzt durchkommen würde», sagt Thüring. Auch Linke hätten Mühe mit der aktuellen Situation. Er sitzt lächelnd in einem Sessel des Foyers im Congress Center in Basel. Es ist kurz vor Mittag – am Nachmittag wird im Grossen Rat seine Interpellation beantwortet. In dieser geht es um das Berner Modell, das in der Bettlerdebatte immer wieder als gute Lösung gepriesen wird.

Die grünliberale Regierungskandidatin Esther Keller bittet den Regierungsrat in einem Anzug, das Modell zu prüfen. Der Erfolg der Berner Behörden sei offensichtlich auf eine konsequente Anwendung der bestehenden Gesetze, insbesondere des Ausländerrechts, zurückzuführen, hält sie in ihrem Vorstoss fest. Es ist denn auch Keller, auf die es Thüring am Mittwochnachmittag abgesehen hat. Die Berner Methode, hinter der sich die GLP verstecke, um sich nicht für ein Bettelverbot aussprechen zu müssen, funktioniere nicht, sagt er. «Es sei denn, Keller will das Freizügigkeitsabkommen kündigen. Wenn das so wäre, würde sie sicher noch ein paar SVP-Stimmen bekommen. Sie sucht ja im Moment überall Stimmen.»

Keine bettelnden Kinder in Basel

Der freisinnige Sicherheitsdirektor Baschi Dürr hatte zuvor in der Beantwortung von Thürings Interpellation auf den regen Austausch seines Departements mit der Stadt Bern hingewiesen. «Auch Bern hatte jahrelang mit der Thematik zu kämpfen und war vor allem mit der Tatsache konfrontiert, dass Kinder zum Betteln geschickt wurden», sagt Dürr. In Basel habe die Kantonspolizei bis jetzt hingegen keine Minderjährigen festgestellt, die betteln. Hier wie dort lasse sich ein Bettler nur dann wegweisen, wenn ihm irgendein Vorstoss zur Last gelegt werden könne.

Zum Thema Ausländerrecht stellt Dürr klar, dass Angehörige von EU- und Efta-Staaten – Rumänien gehört zur EU – grundsätzlich ein dreimonatiges Aufenthaltsrecht ohne weitere Bedingungen haben. Sie müssen hierzu auch keine Nachweise erbringen. Die Richtlinien des Bundes in Bezug auf den Umgang mit Betteln und einer allfälligen Straffälligkeit sind ebenfalls klar in einer entsprechenden Verordnung vom April 2020 geregelt: «Bettlerinnen und Bettler können in den ersten drei Monaten nach ihrer Einreise nur dann ausgewiesen werden, wenn eine Störung der öffentlichen Ordnung vorliegt, die in aller Regel den wiederholten Nachweis eines Gesetzesverstosses bedingt.» Diese Nachweise seien aber kaum zu erbringen, da die Ermittlungsbehörden die Bandenmässigkeit eben nur sehr schwer feststellen und nachweisen könnten.

Thüring fühlt sich darin bestätigt, dass die Wiedereinführung des Bettelverbots die einzige Lösung ist, um die Situation in den Griff zu bekommen. Am kommenden Mittwoch soll seine Motion dazu im Grossen Rat behandelt werden. Dann hat der SVP-Politiker noch einmal die Gelegenheit, für das Verbot zu werben – und noch ein letztes Mal den Wahlkampf anzuheizen.