Papablog: Die Sache mit dem Sex – Regeln für ein Date mit meinen Söhnen Scheinbar gibt es für Söhne und Töchter noch immer andere Regelwerke, wenn es um Liebe und Sexualität geht. Unser Autor findet das komplett daneben. Nils Pickert

Ob Jungs oder Mädchen: Jugendliche machen ihre eigenen Regeln – und sollten dabei gleich behandelt werden. Foto: Unsplash

Vor einiger Zeit habe ich an anderer Stelle mal die Regeln für ein Date mit meinen Töchtern zusammengestellt. Der Grund dafür war so einfach wie unangenehm: Als Vater wurde ich zum Türsteher der Sexualität meiner Töchter erklärt. Ich wurde (in oft nur oberflächlich scherzhaft gemeintem Ton) darauf hingewiesen, dass meine älteste Tochter mit dreizehn ja jetzt in dieses Alter käme, weisst schon, zwinkizwonki, da muss man aufpassen wegen weisst schon.