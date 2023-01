Reformhaus Müller ist pleite – Schweizer Bio-Kette schliesst alle 37 Filialen Heute ist der letzte Verkaufstag bei Reformhaus Müller. In einem Communiqué nennt das Unternehmen Gründe für den Niedergang. Die Preise spielten eine Rolle – aber nicht nur das. Beatrice Bösiger UPDATE FOLGT

Die Reformhaus-Kette schliesst schweizweit ihre Filialen. Foto: ZVG

Nun also doch. Die Reformhaus-Kette Müller schliesst schweizweit ihre Filialen. Vom Konkurs betroffen sind 37 Standorte und 298 Mitarbeitende, wie das Unternehmen am Dienstag auf Anfrage zu entsprechenden Medienberichten mitteilte.

Gerüchte über finanzielle Schieflage

Der letzte Verkaufstag finde schweizweit heute, am 3. Januar 2023 statt. Als Grund gibt das Unternehmen an, dass die Zahl der Kunden in der Reformhausbranche seit 2016 gesunken sei. «Nach einem vergleichsweise erfolgreichen ersten Pandemiejahr 2020 ist der Umsatz im Frühling 2021 erneut stark eingebrochen», schrieb die Firma: Dieser Einbruch habe sich im zweiten Halbjahr 2022 noch weiter verschärft und halte bis zum heutigen Tag an.



Die Pandemie und darauffolgende Krisen hätten die Tendenz der sinkenden Kundenzahlen im Fachhandel zusätzlich akzentuiert. «Dabei etablierten sich keine völlig neuen Phänomene, vielmehr wurden bestehende Trends wie Homeoffice und digitale Einkäufe beschleunigt und innert kürzester Zeit zum Standard in unserer Gesellschaft», schrieb die Müller Reformhaus Vital Shop AG in einem Communiqué.

Auch bei Bioprodukten zählen die Kosten immer mehr. In den vergangenen Jahren hätte sich der Preis eines Produktes immer mehr als das wichtigste Kaufkriterium etabliert. Die Mitarbeitenden seien von Kunden täglich mit der Aussage konfrontiert worden, dass das Angebot zu teuer sei, so das Unternehmen weiter.

Die Reformhäuser sind Teil des Unternehmens Müller Reformhaus Vital Shop. Gerüchte über eine finanzielle Schieflage des traditionsreichen Unternehmens mit einer mehr als hundertjährigen Geschichte kursierten schon länger, unter anderem hat der Blick darüber berichtet. Mischa Felber, Geschäftsführer der Reformhauskette wollte diese damals nicht kommentieren, stellte aber für Anfang Jahr eine Mitarbeiterinformation in Aussicht.

