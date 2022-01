Zentrum Birsfelden – Referendum mit über 1000 Unterschriften eingereicht Das Komitee «Für ein grünes Zentrum» hat über doppelt so viele Unterschriften wie nötig gesammelt. Andrea Schuhmacher

So soll das neue Zentrum gemäss den Plänen des Architekturbüros Harry Gugger Studio aussehen. Visualisierung: Nightnurse

Es war erwartet worden, und heute hat das Komitee «Für ein grünes Zentrum» geliefert: Mit über 1000 Unterschriften ist das Referendum gegen den Quartierplan Zentrum zustande gekommen. Am Mittwochnachmittag überreichte das Komitee Gemeindeverwalter Martin Schürmann die gesammelten Unterschriften. Schürmann bestätigt auf Anfrage die Übergabe von 286 Unterschriftenlisten, diese sollen nun in den nächsten Tagen überprüft werden. Die Urnenabstimmung dürfte am 27. März stattfinden.

Am 13. Dezember hatte die Gemeindeversammlung mit 244 Ja- zu 113 Nein-Stimmen bei 11 Enthaltungen für das neue Zentrum gestimmt. Der vom Architekturbüro Harry Gugger Studio entwickelte Plan sieht vor, dass acht Baurechtsnehmer dreizehn Kleinstparzellen auf einer Fläche von rund 28’700 Quadratmetern im Dorfkern zwischen Hauptstrasse im Süden und Kirchstrasse im Norden neu gestalten.