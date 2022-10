Kritisiert wird die Erschliessung – Referendum gegen den Quartierplan Gärbi In Langenbruck wurde gegen den Quartierplan Gärbi das Referendum ergriffen. Damit wird am 12. März 2023 über die Überbauung abgestimmt. Tobias Burkard

Der Quartierplan Gärbi sorgt für Diskussionen. Infrage gestellt wird die Erschliessung über den Schwengiweg. Visualisierung: Herzog Ritter Architekten

An der Gemeindeversammlung vom September gingen in Langenbruck die Wogen hoch: Auslöser der Diskussionen war der Quartierplan Gärbi. Es wurde gefordert, dass die Erschliessung definitiv geregelt werden soll, bevor über den Quartierplan abgestimmt wird. Ein entsprechender Antrag scheiterte mit 23 zu 15 Stimmen. Wie die «Volksstimme» berichtet hat, ist nun jedoch das Referendum gegen den Quartierplan zustande gekommen. Die Urnenabstimmung findet am 12. März des kommenden Jahres statt.

Die Überbauung auf dem mehr als 17’000 Quadratmeter grossen Gebiet in der Bauzone wurde nicht grundsätzlich infrage gestellt. Hingegen hatten mehrere Anwohner des Schwengiwegs, über den die Überbauung erschlossen werden soll, Bedenken geäussert, ob die Quartierstrasse dafür geeignet sei.

Die Situation sei bereits heute prekär: Die Einfahrt in den Schwengiweg sei gefährlich, die Autos müssten zum Kreuzen oft aufs Grasland ausweichen. Der nun drohende Mehrverkehr würde die prekäre Situation verschärfen. Daher die Forderung an den Gemeinderat, die Erschliessung definitiv zu regeln, bevor über den Quartierplan abgestimmt wird.

Keine Fundamentalopposition

Mit dem nun realisierten Referendum wird der Gemeinderat womöglich dennoch in der geforderten Reihenfolge vorgehen müssen. 118 Stimmbürger haben das Referendum unterstützt, 72 Unterschriften wären nötig gewesen.

Der für den Quartierplan zuständige Gemeinderat Hans Weber sieht das Referendum nicht als Fundamentalopposition gegen das Projekt, sondern als Widerstand gegen die Erschliessung via Schwengiweg, wie er gegenüber der «Volksstimme» sagt. Der Gemeinderat habe die Bedenken ernst genommen und daraufhin Zufahrtsvarianten prüfen und ein Vorprojekt für die Anpassung des Schwengiwegs ausarbeiten lassen.

Der Gemeinderat werde nun mit den Initianten des Referendums das Gespräch suchen, um zu bekräftigen, dass die Anwohner bei der Planung der Umgestaltung «ihrer» Quartierstrasse einbezogen würden. Nicht aber, um ihnen eine andere Erschliessung der Gärbi-Überbauung zu präsentieren. Beim Variantenstudium habe sich der Gemeinderat am Strassennetzplan orientiert und in keiner anderen Zufahrt Vorteile gesehen.

Weber hofft nun am 12. März auf grünes Licht der Bevölkerung. Für Langenbruck ist das Projekt wichtig. Einerseits sollen neue Steuerzahler die Eigenständigkeit aufrechterhalten, andererseits drohen Auszonungen, da das Dorf über zu grosse Baulandreserven verfügt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.