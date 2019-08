Plötzlich ist die Avocado weg

USA sind Mexiko ausgeliefert

Der Ursprung des Problems liegt aber nur vermeintlich in Mexiko. Zwar ist die Ernte beim weltweit grössten Avocado-Produzenten zuletzt tatsächlich schlecht ausgefallen. Wirklich dramatisch wird der Engpass aber nur, weil die Amerikaner nicht genug von Avocado-Toast, Avocado-Pommes (ja, frittiert!) und Avocado-Sushi bekommen können. 900'000 Tonnen Avocado importieren die USA jährlich. Die Nachfrage steigt auch in Deutschland, wo sich die Avocado-Importe in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt haben.

Zum US-Salsa-Skandal tragen die Schweizer wie überhaupt die Europäer jedoch wenig bei: Der Grossteil der Avocados in hiesigen Lebensmittelgeschäften kommt nicht aus Mexiko, sondern aus Ländern wie Spanien, Peru oder Chile.

Nun könnte Donald Trump natürlich daherkommen und sich viele Freunde machen, indem er den Avocado-Engpass kurzerhand mit Importen aus diesen Ländern überbrückt. Nicht auszudenken jedoch, was das für den ökologischen Fussabdruck der Frucht bedeuten würde, die schon jetzt wegen ihres immensen Wasserverbrauchs in der Kritik steht.

Hüten sollte sich der US-Präsident jedenfalls davor, über sein Lieblingsthema, die Grenze zu Mexiko, zu twittern: Das letzte Mal, als er eine Schliessung forderte, sprang der Avocado-Preis in die Höhe – und der «Guardian» prognostizierte, die USA würden drei Wochen nach Schliessung keine einzige Avocado mehr haben. Ein noch viel grösserer Skandal.