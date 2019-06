In einer Zeit des proklamierten Klimanotstands, in der ja wirklich alle nur noch die Rettung ebendieses im Sinn haben dürften, in der ein leichter Passagierrückgang am Flughafen Zürich in den Monaten April und Mai bereits hoffnungsvoll als Reaktion der Klimadebatte herhalten muss (obschon es dafür keinen Beweis gibt), ja in solch einer Zeit ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass der Euro-­Airport diese Woche bekannt gegeben hat, dass die Wachstumsraten bei den Passagierzahlen seit Beginn der Klimastreiks im Februar monatlich zweistellig sind.

Unser gesamter Anteil an den globalen CO2-Emissionen beträgt mickrige 0,11 Prozent.

Das soll nicht heissen, dass der Verzicht dem Klima zuliebe schlecht ist, überhaupt nicht: Verzicht bedeutet auch immer Luxus oder den Verlust davon. Wer also wegen seines Umweltbewusstseins auf einen Lang­streckenflug verzichtet, auf lange Autofahrten oder schon nur auf übermässigen Fleischkonsum, dessen Geste ist durchaus nobel. Nur sollte man sich nichts darauf einbilden, dem Klima ist damit noch nicht übermässig viel geholfen – und das Verlangen, das eigene Verhalten anderen als alter­nativlos darzustellen, als stünden wir kurz vor der Apokalypse, ist unangenehme Zwängerei.

Dabei ist es so: Der Luftverkehr ist laut der Internationalen Energieagentur nur für gut zwei Prozent des weltweiten CO2-Ausstosses verantwortlich – und selbst wenn berücksichtigt wird, dass wir Schweizer uns durchaus als Jet­setter bezeichnen lassen müssen, weil dieser Anteil bei uns 18 Prozent beträgt, ist das vernachlässigbar. Unser gesamter Anteil an den globalen CO2-Emissionen beträgt mickrige 0,11 Prozent (Stand: 2017). Es scheint daher nicht realistisch, dass Massnahmen wie (panikartige) Klimanotstände oder auf den Kopf gestellte Parteiprogramme (wie jenes der FDP), mögen sie auch noch so öffentlichkeitswirksam sein, eine Mehrheit zum Umdenken bewegen. Das legen die Passagierzahlen des Euro-Airports überzeugend dar. Freiheit geht über Zwang – wer fliegt, ist auch nicht automatisch gegen die Umwelt. Das zeigt sich ebenso am Widerstand gegen die immer stärker werdende Verbotskultur, der mit zunehmendem Naserümpfen begegnet wird. Und da geht es längst nicht nur um die Klima­debatte, selbst wenn dieser aktuell die grösste Aufmerksamkeit zuteil wird.

Solange die grössten «Klimasünder» wie China, die USA oder Indien keinen wirtschaftlichen Vorteil in klimafreundlichen Technologien sehen, werden sie ihren CO 2 kaum vermindern.

In dieser Woche hat der renommierte Klimaforscher Hans von Storch einen äusserst interessanten Beitrag im deutschen Magazin «Cicero» veröffent­licht. Von Storch, vom menschengemachten Klimawandel überzeugt, schreibt in bemerkenswerter Klarheit, dass wir Europäer uns bei «Verzichtsstrategien» und «Umstellungen von Technologien» in einer Vorreiterrolle sähen: «Nach dem Motto: Wenn wir Europäer vormachen, wie man emissionsfrei Energie erzeugt, wie man durch eine Umstellung der Konsumgewohnheiten am Ende eine höhere Lebensqualität bekommt, dann wird der Rest der Welt uns folgen.» Dem sei aber nicht so. Wer etwas anderes behaupte, verstehe die Interessenlage in anderen Ländern der Welt nicht. «Das einzig wirksame Argument lautet vielmehr: Wirtschaftlichkeit. Nicht, weil unsere vorgeblich nachhaltige Lebensweise ‹geil› ist, werden unsere Vorschläge umgesetzt, sondern wegen wirtschaftlicher Vorteile.»