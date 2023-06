Binningen und Bottmingen – Rechtsvortritte können für Velofahrende aufgehoben werden Wer in den beiden Leimentaler Gemeinden mit dem Velo fährt, muss in der 30er-Zone bald seltener bremsen – dies im Rahmen eines Pilotversuchs des Kantons. Lea Buser

Damit Velofahrende zügiger vorankommen, sollen gewisse Rechtsvortritte aufgehoben werden. Foto: Bau- und Umweltschutzdirektion Baselland

Bremsen, einen Meter weiterfahren und schon wieder bremsen – in Tempo-30-Zonen mit zahlreichen Kreuzungen kann das für Velofahrende schnell mühsam werden. Deshalb ist es seit Januar 2021 möglich, die Rechtsvortritte aufzuheben.

In Binningen und Bottmingen soll demnächst ein entsprechender Pilotversuch starten, wie die Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) am Mittwoch kommuniziert hat. Mit der Massnahme sollen Velofahrende zügiger vorankommen, ohne bei jeder Kreuzung den Rechtsvortritt beachten zu müssen.

Voraussetzung sei jedoch, dass die betroffene Strasse Teil einer Veloroute sei. Bei der gemeinsamen Prüfung mit den beiden Gemeinden habe sich gezeigt, dass ein Aufheben des Rechtsvortritts nicht an allen Kreuzungen möglich sei.

«Insbesondere eingeschränkte Sichtverhältnisse oder Parkplätze vor den Kreuzungen können ein Sicherheitsrisiko darstellen. Das Aufheben dieser Parkplätze wurde kritisch beurteilt», schreibt die BUD in der Medienmitteilung.

Folglich sollen in Binningen künftig die Rechtsvortritte an den Kreuzungen in der Amerikanerstrasse, der Brückenstrasse und des Schafmattweges zugunsten der Velofahrenden aufgehoben werden.

Keine negative Auswirkung auf Gesamtverkehr

In Bottmingen fällt der Rechtsvortritt an zwei Kreuzungen an der Burggartenstrasse weg. Noch zur Diskussion stehen die Kreuzungen Burggartenstrasse/Gustackerstrasse und Neumattstrasse/Birsigstrasse. Bisher hätten keine zufriedenstellenden Lösungen gefunden werden können, die Kreuzungen würden allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt angepasst, schreibt der Kanton.

Das Tiefbauamt sei bei einer vorgängigen Prüfung der verkehrsreicheren Querstrassen zum Ergebnis gekommen, dass sich die Vortrittsänderungen nicht negativ auf den Gesamtverkehr auswirken würden.

Auf die Fussgängerstreifen hätten die Massnahmen keine Auswirkungen, die Fussgängerinnen und Fussgänger würden vortrittsberechtigt bleiben.

Ein konkretes Datum, an dem der Pilotversuch startet, gibt es noch nicht. Die verkehrspolizeilichen Anordnungen sollen demnächst publiziert und nach der Genehmigung zeitnah umgesetzt werden. Sofern sich die Erfahrungen in den beiden Leimentaler Gemeinden als positiv herausstellen, «möchte das Tiefbauamt weitere Gemeinden zu denselben Massnahmen motivieren», heisst es vonseiten des Kantons.

