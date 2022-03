«Apropos» – der tägliche Podcast – Recherchieren im Umfeld von Rechtsextremen Über ein Jahr haben Tamedia-Video-Journalisten zusammen mit Kurt Pelda verdeckt und offen in der Schweizer Neonaziszene recherchiert. Ein Blick hinter die Kulissen im Podcast «Apropos». Mirja Gabathuler als Host Adrian Panholzer als Gast Nicolas Fäs als Gast Laura Bachmann als Produzentin

Am 22. Januar dieses Jahres stellen sich rund 30 junge Männer, die meisten schwarz gekleidet und vermummt, an die Spitze einer Corona-Demo in Bern. Es sind Angehörige der Neonazi-Gruppe «Junge Tat», der am schnellsten wachsenden rechtsextremen Gruppierung der Schweiz. Nachdem die Szene jahrzehntelang stagnierte, hat die Pandemie dazu geführt, dass ihre Ideologie wieder Zulauf findet.

Während 18 Monaten hat diese Zeitung offen und verdeckt in diesem Umfeld recherchiert, stundenweise rechtsextremes Propagandamaterial ausgewertet und Anhängerinnen konfrontiert – darunter eine Frau, die auf Social Media immer wieder mit schweren Waffen posiert. Im Podcast «Apropos» erzählen die beiden Video-Journalisten Adrian Panholzer und Nicolas Fäs über die Recherche. Diese haben sie u. a. zusammen mit Investigativ-Journalist Kurt Pelda gemacht.

Sehen Sie hier die Videodokumentation (und hier finden Sie die Recherche zum Nachlesen):

