Baselbieter Offensive – Reber zündet den Turbo bei der Energiewende Geothermie rückt wieder auf die politische Agenda, bei Neubauten werden Fotovoltaikanlagen zur Pflicht. Kurt Tschan

Keine Tabus mehr: Der Baselbieter Regierungsrat Isaac Reber will Energie aus allen Erneuerbaren schöpfen. Foto: Dominik Plüss

Im Aufgaben- und Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2026 wird die Klima- und Energiepolitik im Kanton Baselland zu einem von drei Schwerpunktthemen. Dies bestätigt Regierungsrat Isaac Reber. Wie er kürzlich an einem Themenabend der Grünliberalen an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Muttenz betonte, erhält damit die Klima- und Energiepolitik den gleichen Stellenwert wie die Digitalisierung und die Standortförderung.