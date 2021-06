Comeback der besten Tennisspielerin Basels – Rebeka Masarova meldet sich zurück Die schweizerisch-spanische Doppelbürgerin befindet sich zurück auf dem Weg an die Weltspitze. Nach längerer Stagnation und Wechseln im Umfeld scheint Masarova ihr Selbstvertrauen wiedergefunden zu haben. Thomas Wirz

Rebeka Masarova war einst Juniorinnensiegerin der French Open. Foto: Miguel Tubia

Rebeka Masarova macht wieder positiv von sich reden. Die French-Open-Juniorinnensiegerin von 2016 hat sich in der Weltrangliste innerhalb eines einzigen Monats um fast 400 Ränge verbessert und wurde gestern als WTA-Nummer 365 geführt. Insbesondere drei starke Turniere in Spanien haben zuletzt gezeigt, dass mit der 21-jährigen Baslerin nach drei Jahren der Stagnation wohl definitiv wieder zu rechnen ist. Doch vorerst die kurze Rückblende, die nur andeuten kann, mit welchen Problemen sich die einstige Senkrechtstarterin am Schweizer Tennishimmel seit 2018 herumschlagen musste.

2016 steht Masarova im Halbfinal des Australian-Open-Juniorinnenturniers und gewinnt das Girls Event in Roland Garros. Gleich darauf verblüfft sie bei ihrem Einstand auf der Profitour mit dem Halbfinaleinzug in Gstaad, wo sie als 16-Jährige unter anderen die einstige Weltnummer 1 Jelena Jankovic schlägt.

Nach dem Schnellzug zur bisherigen Bestmarke WTA-284 folgten für «Basels Sportlerin 2016» bald aber unverhoffte Rückschläge. Differenzen mit Swiss Tennis führten zum Nationenwechsel von der Schweiz nach Spanien, möglich gemacht durch den Umstand, dass Masarovas Mutter Marivi gebürtige Spanierin ist. Dann musste sie wegen einer Knieverletzung neun Monate pausieren.

Weil Masarova auch in den beiden letzten Jahren selten für längere Zeit komplett fit ist, bewegt sie sich trotz zwei ITF-Turniersiegen um Weltranglistenposition 700 herum. «Es war insgesamt vor allem wegen des Verletzungspechs eine frustrierende Zeit. Letztes Jahr kam aufgrund der Corona-Situation ja auch noch die Streichung der allermeisten Turniere hinzu», sagt die 186 Zentimeter grosse Athletin rückblickend im Ferngespräch.

Zurück nach Barcelona

Nun scheint sich vieles zum Besseren gewendet zu haben. Seit Februar trainiert die Profispielerin wieder da, wo sie einst ihr Tennis-ABC erlernt und ihre sportliche Karriere gestartet hatte, in Barcelona in der BTT-Academy. Nach der Devise «neue Umgebung, neuer Elan» geht es seitdem wieder steil aufwärts.

Ihre letzten Resultate jedenfalls lassen aufhorchen. An drei stark besetzten kleineren WTA-Anlässen in Spanien gewann sie einen – notabene als Qualifikantin – und gewann von 17 Partien deren 15. Aussagekräftiger ist der Fakt, dass sie dabei mit der Chinesin Lin Zhu eine Top-100-Frau sowie sechs weitere Spielerinnen mit einem WTA-Ranking unter 400 schlagen konnte.

Neues Trainerteam

Warum sich Masarova nach langer Durststrecke nun plötzlich wieder auf dem aufsteigenden Ast befindet, erklärt sie sich vorab mit der zurückerlangten physischen Stärke: «Ich bin seit einigen Monaten verletzungsfrei, was zwischen 2018 und Ende des letzten Jahres kaum länger der Fall war. Das neue Umfeld mit vielen guten Spielerinnen hier in der Academy und das neue Trainerteam unter Leitung des erfahrenen Pipo Maresma sind gewiss weitere positive Faktoren.

Die bis anhin auf einem starken Aufschlag basierende aggressive Spielweise sei nun vielseitiger geworden und dank der starken physischen Verfassung gewinne sie auch wieder die längeren Ballwechsel. Weil die derzeit stärkste Basler Tennisspielerin – sie steht in der Weltrangliste jetzt wieder vor Joanne Züger (WTA-466) – noch längst nicht den Bereich erreicht hat, wo man vom Tennis leben kann, ist sie auch froh, neuerdings einen Sponsor gefunden zu haben.

Auf die Frage nach den nächsten Zielen und Plänen bleibt die gemäss Tennisexperte Heinz Günthardt «mit riesigem Potenzial» gesegnete Athletin cool und sagt: «Der eben erfolgte Vormarsch im Ranking ändert meinen Turnierplan ziemlich, weil ich jetzt vermehrt 25’000- und 60’000-WTA-Anlässe bestreiten kann. Spiele ich da so wie zuletzt, könnte ich schon bald die Top 300 knacken.»

Zu weit vorausblicken will die schweizerisch-spanische Doppelbürgerin mit slowakischen Wurzeln indes nicht mehr. In den letzten drei Jahren hat sie gelernt, dass sowieso meistens alles anders kommt als geplant. Bereits diese Woche gilt es, in Palma del Rio im heissen Andalusien den Aufwärtstrend der letzten Wochen zu bestätigen. Und gut möglich wäre es ja, dass Rebeka Masarovas Comeback gerade erst begonnen hat.

