Raven am Rhein – Luftküsse, Seifenblasen und Eiswürfel – diese Musikparade liess keinen kalt Heiss war es, das diesjährige Beat on the Street – und das nicht nur wettermässig. Tausende gaben sich am Samstag an der Rheinpromenade ihrer Lieblingsmusik hin. Tanja Opiasa

Dieses Bild stammt nicht etwa aus Rio – sondern von der Rheinpromenade in Basel während des Beat on the Street. Foto: Nicole Pont

Gegen die Hitze, die sich am Samstag über die Tausenden Raver an der Rheinpromenade legt, gibt es nur ein Mittel: Wasser. Und dieses gibt es in allen möglichen Formen. Tanzende wiegen sich im Sprühnebel von kurzerhand umfunktionierten Pflanzensprays. Von den DJ-Pulten schweben Seifenblasen. Gross und Klein feuern Schüsse aus Wasserpistolen ab, und eine Besucherin kühlt die Arme ihrer Freunde mit Eiswürfeln. Andere kommen im Bikini und stossen nach einem Sprung in den Rhein wieder dazu. Gross fährt ein Floss-Mitarbeiter auf, der die Vorbeiziehenden mit seinem Wasserstrahl tropfnass spritzt. Niemand beschwert sich – mit Wassertropfen auf Lippen und Haut ziehen die Gäste der Musikparade in Richtung Wettsteinbrücke.

Los geht es um 14 Uhr beim Theodorsgraben. Die ersten Beat-Trucks, also sogenannte Musikwagen, bringen ihre geschmückten Fahrzeuge auf Kurs. Darunter auch die Swiss Soca Crew, die zur Musik der Latino-Musikrichtung Soca Tänzerinnen in aufwendigen Kostümen auf ihren Wagen einlädt. Auch bei Coruba Soundsystem findet sich die Fangemeinde mittlerweile hinter den Palmen des Traktoranhängers ein.

Der Wagen von Coruba Soundsystem zieht vorbei. Video: Tanja Opiasa

Mit seinem Gespür für elektrisierende Afrobeats definiert das Kollektiv nicht nur die lokale Afro- und Dancehall-Szene mit – auch bei ihrem Set am Open Air Frauenfeld, dem Open Air St. Gallen und am Züri-Fäscht sorgten Scolou, Manou und DJ Bazooka für frenetische Tanzeinlagen. Letzterer checkt kurz vor Umzugsbeginn einen der Monitore, schliesslich muss der Sound für die ganze Reichweite des Zugs stimmen.

«Nur Liebe für euch, Basel.» Scolou, DJ, Coruba Soundsystem

«Wetter stimmt, unsere Leute sind da, alles gut», meint Roman Blum aka DJ Bazooka. Dann setzt sich der Wagen in Bewegung. Berührungsängste gibt es trotz Hitze keine. Im Gegenteil: Nach einigen Metern liegen sich die Feiernden zu ihrer Lieblingsmusik in den Armen, man wirft sich Luftküsse zu und formt Hände zu Herzen. «Nur Liebe für euch, Basel», feuert Kollege Louis aka Scolou vom DJ-Desk an, und als der wummernde Truck unter der Mittleren Brücke durchfährt, gibt es kein Halten mehr.

Die Wagen ziehen während des Events unter der Mittleren Brücke durch. Video: Tanja Opiasa

Auf dem Wagen fliesst Champagner, und vor dem Wagen wird getwerkt. Die Euphorie wird von der Menge festgehalten, auch ein Basler Polizist zückt schmunzelnd und schwitzend sein Handy. «Problemlos» laufe es, meint er. Die Menge kreischt, für einmal wird es eng.

«Basel ist sonst schon still genug.» Seraina, Studentin, Basel

«Wir sind happy», sagt ein OK-Mitglied in der Fahrerkabine des OK-Wagens, der Wasserflaschen an die Menge verteilt. Glücklich darüber, dass in Basel nach den Sommerferien endlich wieder etwas läuft, ist auch Studentin Seraina, die solche Anlässe in Basel schmerzlich vermisst: «Basel ist sonst schon still genug.»

Im Gegensatz zur Zürcher Street Parade sei hier alles übersichtlicher, meint eine Raverin. «Weniger wild, dafür kann man sich zurückziehen», meint auch der Kollege. Dass man an der Parade mitziehen kann, ohne dabei unterzugehen, schätzen auch diverse Eltern, die mit den Kleinsten mitmachen. Die Mehrheit der Feiernden trägt einen Gehörschutz – auch Kathrin hat spontan den Fasnachtsohrschutz ausgepackt. Mit ihrer Tochter im Schulalter schaut sie der Parade beim Vorbeiziehen zu.

Vom Wagen aus hat man den besten Ausblick auf die Raver. Video: Tanja Opiasa

Die Wagen fahren, mal grösser und ausgefallener, mal kleiner und intimer, in gebührendem Abstand den Rhein entlang. Soeben ist es Truck Nummer sechs, bespielt vom Veranstalter Mirage. Zu Techno-Beats von DJane Aann, die für ihren einzigartigen Zugang zu elektronischer Musik bekannt ist, geben sich die Mitziehenden den Klängen hin. Dahinter das Basler Drum-&-Bass-Label DNB, auf dessen Wagen zwar weniger verspielt, aber zu Dubface, Little Budda und Patrick Crazy ebenso heftig gefeiert wird. Auch ein «Badmanwaggon» tuckert die Rheinpromenade entlang.

Gegen sechs Uhr kommt die Parade zu einem Ende, zwar früher als in Vorjahren, aber mit glücklichen Gesichtern. Gefeiert wurde später noch auf dem Hafenareal. Zu einer im Vorfeld unter den Anbietern am Hafen befürchteten Eskalation kam es nicht.

