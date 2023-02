Life&Style: Mehr als ein Modeaccessoire – «Rausgehen ohne Hut: Dazu brauche ich viel Mut» Die Künstlerin Eva Maria erklärt uns im Streetstyle-Interview, wieso sie selten auf ihre Kopfbedeckung verzichten kann. Julia Gisi

In der Nähe vom Rümelinsplatz stossen wir auf Eva Maria. Ihren Hut habe sie fast immer auf, sagt sie. Foto: Lucia Hunziker

Wir begegnen Eva Maria am Rümelinsplatz in Basel. Sie ist gerade auf dem Weg, ein paar letzte Besorgungen zu machen, bevor sie am nächsten Tag nach Italien reist. Besonders ins Auge sticht uns ihre Kopfbedeckung – ein beiger Hut aus Wollfilz, der sich farblich schön mit ihrem Wollmantel und ihren Accessoires paart. Doch für die Baslerin ist er viel mehr als nur ein Modeaccessoire.