Was ist an Weihnachten in Basel los? – Rauschende Veranstaltungstipps Wenn Ihnen zu Hause über die Weihnachtstage die Decke auf den Kopf zu fallen droht: Hier sind unsere Alternativen für Freizeitaktivisten – ohne Anspruch auf Vollständigkeit! Dorothea Gängel

Wer Weihnachten nicht unter dem Baum verbringen will, für den gibt es in Basel viel zu erleben. Foto: Dominik Plüss

Für Tanzbein-Schwinger

Tanzen bis zur Morgendämmerung. Foto: Pino Covino

24. Dezember

Nordstern Gianni Callipari legt im Nordstern auf, die ganze Nacht All Night Long!

Nordstern, Westquaistrasse 19, 4057 Basel, 23.59–6 Uhr, 10 Franken, www.nordstern.com

Das_Viertel Klangkünstler – der Berliner Produzent legt nach seinem fulminanten Auftritt am Tension Festival 2022 zum ersten Mal im Viertel_Klub auf. Unterstützt wird er von Hadu und FATAL.

Das_Viertel, Münchensteinerstrasse 81, 4052 Basel, 23 Uhr, VVK 28 Franken, www.dasviertel.ch

Gannet Feuerschalen und Lichterglanz – das Kulturschiff lädt zum weihnachtlichen Zusammentanz mit den DJs Fluffy Glowstick, Schwifi feat. Mais, PJ the DJ, Herr Hummus und Mr. TillT.

Gannet, Uferstrasse 40, 4057 Basel, 22 Uhr, Abendkasse 16 Franken, www.gannet.lv

Sudhaus Bravo Hits Party – 100 Johr Samschtig an Wiehnachte mit DJ Kennsch, Boss Bitch und Alt & Herr

Sudhaus, Burgweg 7, 4058 Basel, 23 Uhr, Abendkasse 5 Franken, www.sudhaus.ch

Kaserne Weihnachtsparty Happy Zischmas – DJs und Überraschungsgäste aus dem queeren Nachtleben

Kaserne Basel, Reithalle und Rossställe, Klybeckstrasse 1b, 4057 Basel, 23 Uhr, VVK 20 Franken, Abendkasse 24 Franken, www.kaserne-basel.ch

31. Dezember

Theater Basel Silvester-Party mit dem Pianisten Leonid Maximov und den DJs AlgoRytm, Huff in Town, MalMeQuer, Anmeldung. Nach Mitternacht Karaoke in der Alten Billettkasse.

Theater Basel, Theaterstrasse 7, 4010 Basel, 22.30–4 Uhr, 20 Franken, bei den Tickets für alle Vorstellungen am 31.12. ist der Eintritt inklusive, www.theater-basel.ch

Gannet Winter Zucker Silvester-Kabarett: Auf 3 Floors lädt das Kulturschiff zum Tanz einmal quer über den ganzen Holzpark Klybeck.

Gannet, Uferstrasse 40, 4057 Basel, 22 Uhr, VVK/Abendkasse 30 Franken, www.gannet.lv

Parterre One Formel 70/80/90 – Silvester-Disko – das Beste aus drei Jahrzehnten mit den DJs Dan-Kenobi & Das Mandat.

Parterre One, Klybeckstrasse 1b, 4057 Basel, 21 Uhr, VVK 20 Franken, Abendkasse 30 Franken, www.parterre.net

Atlantis Tanznacht 40 – The New Year’s Eve Edition: Tanzen zu alten und neuen Hits.

Atlantis Basel, Klosterberg 13. 4051 Basel, 21 Uhr, 20 Franken, www.parterre.net/de/musik-kultur/atlantis-kultur/programm

Das_Viertel Light up the New Year! House, Techno, Hip Hop, Disco … auf 3 Floors wird in das neue Jahr gefeiert mit Disco Dave, DJ Chronik und Bajou, Le Roi, Herr Vogel, Ling und Thierry Spichtin.

Das_Viertel, Münchensteinerstrasse 81, 4052 Basel, 22 Uhr, 30 Franken, www.dasviertel.ch

Baltazar Bar The Roaring 20ies Silvesterparty mit DJ CMC, Roulette, Black-Jack, Poker und tollen Preisen.

Baltazar Bar, Steinenbachgässlein 34, 4051 Basel, 21–4 Uhr, VVK ab 12 Franken, Abendkasse ab 17 Franken, www.baltazarbar.ch

Sandoase Feuchtfröhliche Partynacht auf 3 Floors mit Hits der 70er- und 80er-Jahre bis hin zu Bravo-Hits der 90er.

Sandoase, Westquaistrasse 75, 4057 Basel, 22 Uhr, 25 Franken, www.sandoase.ch

Für Schauspielschauer

Premiere des Musicals «Chicago» im Musical Theater Basel. Foto: Dominik Plüss

24. Dezember

Theater Basel Giselle – Ballett in zwei Akten mit Musik von Adolphe Adam

Theater Basel, Grosse Bühne, Theaterstrasse 7, 4051 Basel, 18.30 Uhr, ab 30 Franken, www.theater-basel.ch/de

Theater Basel Die Physiker – Schauspiel in zwei Akten von Friedrich Dürrenmatt

Theater Basel, Schauspielhaus, Steinentorstrasse 7, 4051 Basel, 18.30 Uhr, ab 30 Franken, www.theater-basel.ch/de

Fauteuil Die Niere – die neue Dialektkomödie von Stefan Vögel mit Isabel Florido, Sarah Spale, Roland Herrmann und Gilles Tschudi

Fauteuil, Spalenberg 12, 4051 Basel, 18 Uhr, ab 39 Franken, www.fauteuil.ch

31. Dezember

Theater Basel Onkel Wanja – Drama von Anton Tschechow in einer schweizerdeutschen Fassung von Lucien Haug. Inklusive Silvesterparty und Cüpli!

Theater Basel, Schauspielhaus, Steinentorstrasse 7, 4051 Basel, 19.30 Uhr, ab 50 Franken, www.theater-basel.ch/de

Theater Basel Heidi – Ballett nach dem Roman von Johanna Spyri. Inklusive Silvesterparty und Cüpli!

Theater Basel, Grosse Bühne, Theaterstrasse 7, 4051 Basel, 20 Uhr, ab 50 Franken, www.theater-basel.ch/de

Theater Basel – OperettAvenir, Arien, Duette und Ensembles aus der Welt der Operetten mit Werken von Johann Strauss, Jacques Offenbach, Franz von Suppè u. a. Inklusive Silvesterparty und Cüpli!

Theater Basel, Kleine Bühne, Theaterstrasse 7, 4051 Basel, 20.30 Uhr, ab 50 Franken, www.theater-basel.ch/de

Für Klassiker

Konzert des Basler Gesangsvereins im Stadtcasino Basel. Foto: Pino Covino

24. Dezember

Offene Kirche Elisabethen Gesang und Musik aus dem Umfeld der Partner vom Alumni-Chor mit Glühwein und Glühpunsch

Offene Kirche Elisabethen, Elisabethenstrasse 10, 4051 Basel, 22 Uhr, Kollekte, www.offenekirche.ch/de.html

31. Dezember

Stadtcasino Silvesterkonzert 2022 – das Sinfonieorchester Basel spielt unter der Leitung von Ivor Bolton die klanggewaltige neunte Sinfonie von Ludwig van Beethoven.

Stadtcasino Basel, Musiksaal, Konzertgasse 1, 4051 Basel, 18.30 Uhr, ab 55 Franken, www.stadtcasino-basel.ch/de

Für Cineasten und Showfreaks

Das Neue Kino an der Klybeckstrasse in Basel. Foto: Dominik Plüss

24. Dezember

Neues Kino Überraschungsfilm – Weihnachtsnocturne mit Glühwein und Gebäck.

Neues Kino, Klybeckstrasse 247, 4057 Basel, 23 Uhr, www.neueskinobasel.ch

31. Dezember

Sudhaus Cabaret Bizarre – Conjuctio, a Night of Decadence, Bizarre Circus and Dark Cabaret. Kostümpflicht!

Sudhaus, Burgweg 7, 4058 Basel, 22 Uhr, VVK 49 Franken, www.sudhaus.ch

Musical Theater Kaya Yanar – Silvestershow, Kommst Du – Guckst Du – Lachst Du, mit dem Top-Comedian lachend ins neue Jahr starten.

Musical Theater, Feldbergstrasse 151, 4058 Basel, 19.30 Uhr, ab 47 Franken,

www.musical.ch/de/musicaltheaterbasel

