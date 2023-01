Die Lage ist trist. Hoffen wir, dass wir uns in der Vorfasnachtszeit von Frust und Niedergeschlagenheit befreien können. (Im Bild: Die Rhyschnoogge am letztjährigen Drummeli) Foto: Pino Covino

«Ich will nit ins Tram!», schreit ein Bub an Mamas Hand. «Ich will nit ins Tram, ich will nit ins Tram!» Also ich kann den Knaben sehr gut verstehen. Als Buschauffeur will ich auch nicht ins Tram. Muss es aber trotzdem manchmal tun. Auch der Bub steigt schliesslich ins Tram. Wiederholt aber noch mehrmals lauthals, dass er das nicht möchte. Der Bub wird sicher mal Busfahrer. Und ich muss wirklich sagen: Seit wir die E-Busse haben – da will doch niemand mehr in ein Tram.