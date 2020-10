Areal-Entwicklung – Raum für Zärtlichkeit Was passiert, wenn Tänzerinnen Architektur interpretieren? Die Mittagsführungen der Architekturtage schlagen diesen unerwarteten Bogen. Johanna Heusser und Olivia Ronzani machen am kommenden Montag den Anfang. Julia Konstantinidis

Johanna Heusser (hinten) und Olivia Ronzani interpretieren die verlassene BASF-Halle tänzerisch. Foto: Kostas Maros

Die beiden Frauen schmiegen sich zärtlich um die rostigen Ränder der grossen Löcher, in die einst Farbkessel eingelassen waren. Später umschlingen sich die Körper auf dem staubigen Boden liegend in einer engen Umarmung. Diese Figuren stehen in krassem Gegensatz zur rohen Umgebung der ehemaligen BASF-Produktionshalle, in der sie entstehen. Auch als hier noch täglich Hunderte von Menschen schwer schufteten, war die Atmosphäre unwirtlich. «Dieser Ort hat eine lange Geschichte harter Arbeit hinter sich und wurde nicht mehr gepflegt, seit er verlassen wurde. Wir möchten uns deshalb mit Fürsorge an ihn annähern», erklärt Johanna Heusser.