Neuer Konzertclub in der Kuppel – Raum für Rock und Pop an der Heuwaage Wo heute nahe dem Birsig noch eine riesige Baugrube klafft, wird 2024 die Neue Kuppel Basel den Betrieb aufnehmen. Am Freitag wurde der Grundstein gelegt.

«Ringförmig angeordnete Räume ordnen sich um eine klar ausgebildete Mitte»: So wird die Neue Kuppel Basel beim Nachtigallenwäldeli aussehen. Visualisierung: zvg

Was lange währt, wird endlich gut (hoffentlich). Am Freitag legten der ehemalige Basler SP-Grossrat Tobit Schäfer und Kantonsbaumeister Beat Aeberhard den Grundstein für die Neue Kuppel Basel. Der Konzertclub soll, wenn er in etwa zwei Jahren eröffnet wird, 600 Besuchern Platz bieten. Ausserdem stehen Musikbands acht Proberäume zur Verfügung.

Tief ist die Baugrube, die derzeit noch beim Nachtigallenwäldeli bei der Binningerstrasse klafft. Und lang ist das Hin und Her, das dem Baubeginn für die Kulturinstitution voranging – eine unendliche Geschichte fast.

Von 1986 bis zu ihrem Abriss 2016 diente die alte Kuppel beim Nachtigallenwäldeli als Ort für Konzerte und Disco-Veranstaltungen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Ab 1988 zog die – damals noch zeltartige – Konstruktion ein vorwiegend junges Publikum an. Aus dem Provisorium, das auch als Disco und Bar diente, wurde ein Providurium. Doch es passte nicht in die dortige Bauzone.

2011 stimmte der Grosse Rat einem Bebauungsplan zu, der an dieser Lage regelmässige «musikalische Nutzungen» erlaubt. Zudem bewilligte er 1,7 Millionen Franken an die Kosten für den Bau der Proberäume. Zusätzlich spendeten Private später noch mehr als 5 Millionen Franken für den Bau.

Lange Bauverfahren

2016 kamen die Bagger und rissen die alte Kuppel nieder. Schon 2018, so die optimistischen Pläne, sollte die Neue Kuppel Basel eingeweiht werden und neues Kulturleben erblühen aus den Ruinen. Doch es kam zum Zerwürfnis zwischen Simon Lutz, dem langjährigen Betreiber der alten Kuppel, und Mäzenen. Diese mochten den Gastrobetrieb, der in der Neuen Kuppel vorgesehen war, nicht mitfinanzieren. Lutz gab in der Folge das Präsidium der gemeinnützigen Stiftung Kuppel an Tobit Schäfer ab.

Aus einem 2019 lancierten Architekturwettbewerb, an dem sich acht Basler Büros beteiligten, gingen Vécsey Schmidt Architekten als Sieger hervor. Die Jury lobte ihren Entwurf: «Ringförmig angeordnete Räume ordnen sich um eine klar ausgebildete Mitte. Der stringente Aufbau schafft klare Raumdispositionen, erleichtert die Orientierung und führt überdies zu angenehmen Raumproportionen.»

Schäfer rechnete nun mit einem Baubeginn Ende 2021. Eine einzige Einsprache gegen das Projekt war beim Bau- und Verkehrsdepartement eingegangen. Das Baubewilligungsverfahren dauerte dann aber länger, als Schäfer dachte. Immerhin zeigt die riesige Baugrube nahe der Heuwaage, dass sich jetzt doch endlich etwas bewegt.

