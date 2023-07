Skoda-Zukunft – Raum für die Familie Mit den kommenden Stromern will Skoda sein Design schärfen und die Werte der Marke in den Mittelpunkt stellen. Für Chefdesigner Oliver Stefani steht dabei das neue Flaggschiff im Mittelpunkt. Peter Maahn

1 / 1 Skoda-Chef Klaus Zellmer (links) und Chefdesigner Oliver Stefani bei der Präsentation des BEV Space. Foto: Skoda

Das Auto hat noch keinen richtigen Namen und wird das Licht des Strassenalltags erst in drei Jahren erblicken. Dann aber soll die 4,90 Meter lange Mischung aus Grossraumlimousine und SUV ihre Insassen mit Loungefeeling auf bis zu sieben Plätzen verwöhnen, ein souveränes elektrisches Fahrgefühl in luftiger Atmosphäre vermitteln und das unumstrittene Skoda-Flaggschiff der nächsten Jahre werden. Der Gigant ist seit 2022 bekannt, basiert auf der Studie Vision 7S. Für Chefdesigner Oliver Stefani (59) bietet das unter dem Arbeitstitel «BEV Space» entwickelte Auto alles, was die künftige Skoda-Elektroflotte ausmachen soll. Dabei steht das Thema «Raum und Platz» stets im Mittelpunkt. Denn die Kunden der tschechischen VW-Tochter schätzen nun mal das Gefühl, in einem Skoda nie beengt unterwegs sein zu müssen.

Stefani, der vor acht Jahren nach Tschechien wechselte, hatte sich zuvor bei Volkswagen einen Namen gemacht. Dort war er für Serienmodelle wie VW up, Polo, Jetta, Tiguan, Passat CC, Sharan und Atlas verantwortlich. Bekannt auch seine Studie VW Buzz, die inzwischen als Serienmodell erschienen ist. Jetzt steht der Designer wieder vor so einem «Denkmodell», eben jenem Raumschiff von Skoda. Er spricht offen darüber, dass es nicht alle Ideen in das künftige Serienmodell schaffen werden. Da geht es um staatliche Vorschriften, um den Rotstift der firmeneigenen Finanzabteilung und um Einwände der Fachleute in der Produktion. Stefani verspricht aber: «75 Prozent der Studie werden auch in den Autos für die Kunden zu finden sein, vor allem die wichtigsten Eigenschaften.»

Türen scheitern an den Vorschriften

Der Designer nennt Beispiele in der Streichliste: Die in Kleiderschrankmanier öffnenden Seitentüren ohne mittleren Steg werden an den Zulassungsvorschriften scheitern. «Wegen der Regularien zum Seitenaufprall wird es eine klassische B-Säule geben», sagt Stefani. Er stellt auch die in der Studie verwendeten schmalen Kameras anstatt klassischer Seitenspiegel infrage. «Wir untersuchen derzeit, ob sich die Kunden dafür erwärmen können, nutzen dabei die Rückmeldungen von Fahrern, die bereits Erfahrungen mit einem solchen System haben.» Dabei nennt er den Namen der Schwesterfirma Audi nicht. Anscheinend kommt der Einbau von elektronischen Seitenspiegeln in den E-tron-Modellen bei den Kunden nicht wirklich gut an.

Oliver Stefani räumt ein, dass die Länge von 4,90 Metern noch an die spätere Wirklichkeit angepasst werden muss. Vorstellbar sei das Einkürzen auf das Mass des bald erscheinenden neuen Kodiaq, der rund 4,75 Meter lang ist. «Das heisst aber nicht, dass wir am Raumgefühl und an der dritten Sitzreihe etwas ändern wollen. Man kann auch an anderer Stelle kürzen.» Dabei lächelt er und schielt auf die derzeit noch recht gewaltige vordere Haube.

1 / 4 Stefani, der vor acht Jahren nach Tschechien wechselte, hatte sich zuvor bei Volkswagen einen Namen gemacht. Fotos: Skoda

Designer nutzen gerne recht blumige Begriffe, und Stefani ist da keine Ausnahme. «Modern Solid» ist seine Überschrift für die Formensprache künftiger Modelle, also ein Zweiklang von «modern» und «solide». Als Beispiel nennt er ein alltägliches Produkt wie den Velohelm. «Der kann ein sehr schönes, hochfunktionales und authentisches Stück sein, leicht zu handhaben, sichtbar solide und emotional. Eigenschaften, die für uns wichtig sind.» Ähnliches gilt für den Umgang mit Formen und deren Linien rund ums Auto. Die gewollte Einfachheit soll unterstreichen, wo Schwerpunkte und Akzente gesetzt werden sollen. Das gilt für Elemente um die Räder herum oder die T-förmigen Nebelleuchten und die doppelstöckigen Scheinwerfer, die für Skoda in Zukunft charakteristisch sein sollen.

Neues Design kommt 2024 mit dem Elroq

Der Serienstart feiert die neue Designsprache mit dem Skoda Elroq. Das kompakte Elektrofahrzeug im Format des Karoq reiht sich 2024 unterhalb des Enyaq iV ein. Im Jahr 2025 folgt ein elektrischer Kleinwagen nach SUV-Art, Skodas Version des VW ID. 2. Im gleichen Jahr sollen der Enyaq und das Enyaq Coupé in der neuen Designlinie umgestaltet werden. Es folgt ein 4,60 Meter langes Auto, das die lange Kombi-Tradition beschwört. «Mit diesem Modell im Octavia-Format wollen wir unsere treue Kombi-Kundschaft erreichen, die sich mangels Angebots eines solchen Autos bisher noch nicht zum Kauf eines Elektroautos entschliessen konnte», sagt Chefdesigner Oliver Stefani.

Mit dem serienreifen Siebensitzer ist dann 2026 die erste Phase der tschechischen Aufholjagd im Elektromarathon abgeschlossen. Aus dem heutigen E-Duo aus zwei Enyaq wird ein komplettes Sextett. Ab 2030 sollen dann bis zu 70 Prozent der Skoda-Modelle keinen Auspuff oder Benzintank mehr haben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.