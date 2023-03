Verbote und zigarettenfreie Zonen – Rauchen? Hier nicht! Die Basler Regierung will den Tabakkonsum auf Sportanlagen unterbinden. Auf Spielplätzen sollen Piktogramme Raucher abschrecken. Martin Furrer

Wird immer weniger gern gesehen: Rauchen in der Öffentlichkeit. Symbolfoto: Christian Beutler (Keystone)

Verboten ist in Basel-Stadt so manches. Zum Beispiel das Abbrennen von Feuerwerk ohne amtliche Bewilligung, aber auch das Entzünden von Raucherwaren in Restaurants, öffentlichen Gebäuden oder auf Pausenhöfen der Schulen. Erlaubt ist das Rauchen – noch – an der frischen Luft, etwa an Tram- und Bushaltestellen oder in Grün- und Parkanlagen. Wirft man dort jedoch seinen Zigarettenstummel auf den Boden, statt ihn ordentlich zu entsorgen, kann man wegen Littering mit einer Busse von hundert Franken bestraft werden.

Wer Tabakwaren konsumiert, sieht jetzt noch mehr Einschränkungen auf sich zukommen. Das Erziehungsdepartement plant nämlich, sämtliche staatlichen Sportanlagen zur grundsätzlich rauchfreien Zone zu erklären. Es will dort das Paffen nur noch in speziell markierten Bereichen zulassen.

Bereits in den nächsten Wochen soll das Verbot auf den Sportanlagen Bachgraben und Rankhof getestet und «mittels kommunikativer und visueller Massnahmen begleitet» werden. Dies schreibt der Regierungsrat in einem kürzlich publizierten Bericht auf einen Vorstoss des ehemaligen Mitte-Grossrats Christian Griss. Dieser hatte in seinem 2020 eingereichten Anzug eigentlich ein Rauchverbot auf allen 64 öffentlichen Basler Kinderspielplätzen verlangt. Griss wies darauf hin, dass einzelne Baselbieter Gemeinden – etwa Pratteln, Münchenstein und Liestal – ein solches Verbot bereits kennen würden.

Motivation zum Nichtrauchen

Während die Basler Regierung jetzt ihr wachsames Auge auf die Sportplätze wirft, sieht sie hingegen «keinen Bedarf zur Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für ein Rauchverbot auf öffentlichen Spielplätzen». Eine Bevölkerungsumfrage mit 821 Teilnehmenden habe zwar ergeben, dass sich «rund drei Viertel der Befragten durch das Rauchen auf Spielplätzen mehr oder weniger stark gestört» fühlten. Auf ein Rauchverbot will die Exekutive dennoch verzichten. Es sollen dort aber noch in diesem Frühjahr sämtliche Schilder, die Verhaltensregeln für den Aufenthalt auf den Spielplätzen postulieren, mit einem Piktogramm ergänzt werden. Dieses wird eine durchgestrichene Zigarette zeigen. Damit soll die Bevölkerung zum Nichtrauchen motiviert werden.

Weil die Spielplätze auf dem Kasernenareal, der Dreirosenanlage und der Claramatte laut Regierungsrat «besonders stark durch Littering belastet» sind, werden sich dort Stadtgärtnerei und Stadtreinigung mit einer speziellen «Sensibilisierungskampagne» an Rauchende wenden. Sie wollen diese «an ihre Verantwortung erinnern, die sie aufgrund der Schädlichkeit des Rauchens und des Littering von Zigarettenstummeln für die Kinder und die Umwelt tragen».

Zu den partiellen Verbotszonen und behördlichen Ermahnungen könnten in Zukunft zusätzlich Raucherzonen an stark frequentierten Haltestellen des öffentlichen Verkehrs markiert werden. Eine entsprechende Petition mit dem Titel «Frische Luft an der frischen Luft» hat die zuständige Kommission des Grossen Rates vergangene Woche diskutiert. Ihr Fazit: «Der vorgeschlagene Ansatz scheint zumindest prüfenswert.»

