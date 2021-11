Tierhüter alarmiert – Sieben tote Geissen im Baselbiet – war es der Wolf? Nach einem eindrücklichen Angriff auf Nutztiere in Lauwil steht die Frage im Raum: Geht im Oberbaselbiet der Wolf um? Im Landkanton gab es bislang keinen vergleichbaren Fall. Simon Bordier

Die Behörden raten, Ziegen und Schafe in Lauwil und anderen Gemeinden zumindest nachts einzustallen . (Symbolbild) Foto: Urs Baumann

Tierhaltern in den Gemeinden Lauwil, Bretzwil und Reigoldswil wird empfohlen, ihre Ziegen, Schafe und andere Kleinwiederkäuer «zumindest über Nacht einzustallen oder mit geeignetem Zaunmaterial zu schützen». So steht es in einem Schreiben der Baselbieter Behörden vom vergangenen Freitag. Die Empfehlung richtet sich auch an andere Landwirtschaftsbetriebe «im weiteren Radius», heisst es in dem Mail des Jagd- und Fischereiwesens sowie des Herdenschutzes am Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft,

Natur und Ernährung.

Grund für den Appell ist ein Tierriss, der sich diese Woche in der Nacht auf Donnerstag auf einer Weide in Lauwil ereignet hat: Sieben Geissen sind dort einer Raubtier-Attacke zum Opfer gefallen. «Im Baselbiet gab es bisher keinen vergleichbaren Fall», schreibt auf Anfrage Rolf Wirz, Sprecher der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion. Man habe das Rissbild bislang allerdings nicht eindeutig zuordnen können: «Ein Wolf als Verursacher ist nicht auszuschliessen, ebenso wenig wie ein wildernder Hund.»