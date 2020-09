Bettlerverbot im Grossen Rat – Ratslinke will nicht über Bettler sprechen Grossrat Joël Thüring (SVP) will das Bettlerverbot dringlich wieder einführen. Links-Grün hat eine Debatte darüber verhindert, weil Bettler kein Wahlkampfthema werden sollten. Daniel Wahl

Ein Bettler vor einer Basler Bank. Dominik Plüss

Damit das Problem der vielen Bettler in der Stadt im Hinblick auf nächsten Sommer mit der Wiedereinführung des früheren Bettlerverbots in Basel hätte gelöst werden, hätte Grossrat Joël Thühring (SVP) zwei Drittel der Stimmen gebraucht. Seine Motion wäre für Dringlich erklärt worden und hätte am 16. September diskutiert werden können. Thüring, der von «einem gröberen Problem in Basel sprach», hatte mit 45 gegen 39 Stimmen zwar die Ratsmehrheit hinter sich, aber nicht das notwendige Mehr.

Eine Behandlung des Bettlerproblems verhinderte die Mehrheit der Ratslinken. Thüring befinde sich im Wahlkampf, warf ihm Michelle Lachenmeier (Grüne) vor und eröffnete zur Frage der Dringlichkeit eine inhaltliche Debatte, welche Ratspräsidentin Salome Hofer contre coeur zuliess. Derzeit werde vor allem in den Sozialen Medien gegen die Bettler gehetzt, sagte Lachenmeier. Dies zu unterbinden sei, wenn schon, dringlich. Das neue Bettlergesetz hingegen sei gerade Mal drei Monate in Kraft, da fehlten die Erfahrung und die Daten, welche eine sachliche Diskussion ermöglichen würden. Die Medien hätten ein Interesse an der Skandalisierung der Bettlerthematik, ergänzte Barbara Heer (SP). Zudem wolle man die Betroffenen, die Bettler, in die Diskussion miteinbeziehen können. Und dies sei nicht möglich, wenn das Thema bereits im Oktober auf den Tisch komme.

Gerade weil es eskaliert sei, sei eine dringliche Diskussion geboten, konterte André Auderset (LDP). Wer mit offenen Augen durch die Stadt laufe und mit den Bürgern rede, könne nur von Dringlichkeit sprechen, sagte René Häfliger (LDP). «So darf es nicht weitergehen», erklärte Peter Bochsler (FDP).

Auch Grossrätin Esther Keller (GLP) wehrte sich gegen Thürings Motion, aber weil sie einen anderen Ansatz zur Lösung des Bettlerproblems verfolge. Sie wolle das «Berner Modell» in Basel einführen. Die Berner lösen das Problem über das Ausländergesetz – über rigorose Ausweisungen. Thüring widersprach: «Frau Kellers Motion verstösst gegen das Ausländergesetz», erklärte er. Am Rande der Debatte gab Regierungsrat Baschi Dürr zu bedenken, dass sich in Basel bestimmt die Linken dagegen wehren werden, würde das Bettlerproblem über das Ausländergesetz behoben.

Nach der Ablehnung einer Dringlichkeit wird nun Joël Thürings Motion frühestens im Oktober besprochen, angesichts der langen Traktandenliste aber wahrscheinlich erst im November.