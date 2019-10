Rastlos unterwegs – auf der Suche nach einem Zuhause

Als der entscheidende Kampf ausgefochten und verloren war, mussten auch die letzten Mieter der Liegenschaften am Burgweg endgültig ihre Wohnungen räumen. Unter ihnen der damals 67-jährige René (Name von der Redaktion geändert). Er liess seine wenigen Habseligkeiten zurück und machte sich nur mit dem, was er auf dem Leib trug, auf den Weg.