«Bananenpflücker» – FCB-Stürmer Aldo Kalulu rassistisch beleidigt Während des Spiels zwischen Basel und Vaduz äussert sich ein bislang Unbekannter rassistisch in Richtung von Aldo Kalulu. SRF, SFL und FCB distanzieren sich umgehend. Tilman Pauls

Basel Aldo Kalulu wurde, über die Aussenmikrofone gut hörbar, als «Bananenpflücker» bezeichnet. Video: SRF

Rassistischer Eklat im St.-Jakob-Park während des Spiels zwischen dem FC Basel und dem FC Vaduz: Die Fernsehzuschauer hörten während der TV-Übertragung eine Äusserung, die über eines der Aussenmikrofone eingefangen wurde. Nach einer verpassten Chance von FCB-Stürmer Aldo Kalulu in der 17. Minute war zu hören, wie ihn jemand als «Bananenpflücker» bezeichnet hatte. Die Szene machte sofort auf den Sozialen Medien die Runde und sorgte für grosse Empörung.

Sowohl das Schweizer Fernsehen als auch die Swiss Football League sowie der FCB distanzierten sich umgehend. Der SRF-Kommentator sagte zu Beginn der zweiten Halbzeit: «Wir wissen nicht, wer diese rassistische Äusserung gemacht hat. Und wir distanzieren uns davor.» Die SRG produziert die Fernsehbilder aus dem St. Jakob-Park.

Wer die Äusserung getätigt haben könnte, ist bislang nicht bekannt. . Der FCB bekräftigte via Twitter, dass man alles daran setzen werde, die fehlbare Person ausfindig zu machen und zur Rechenschaft zu ziehen.

FCB-Spieler Fabian Frei sagte nach dem Spiel gegenüber dem SRF: «Wir als Mannschaft verurteilen das aufs Gröbste. Das wir überhaupt darüber diskutieren müssen, macht mich traurig und sauer. Das hat keinen Platz in unserer Gesellschaft.»

Kalulu wurde schon einmal Opfer eines Rassismus-Skandals: Als die Basler am 9. Dezember 2018 den FC Zürich empfingen, warf ein FCZ-Fan eine Banane in Richtung des Franzosen, der vor den Gästefans einen Eckball ausführen sollte. Der Fan entschuldigte sich später öffentlich und Kalulu sagte in einem Interview mit der «BZ Basel»: «Ich hätte die Banane essen sollen.»

