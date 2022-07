1,42 Promille im Blut – Raser rauscht mit über 100 km/h durch Füllinsdorf Am Freitagabend war ein 48-jähriger Lenker mit 108 km/h auf der Rheinstrasse unterwegs. Erlaubt wären 50 km/h.

Der Fahrer wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen. Symboldbild: ZSZ

Am letzten Freitag hat die Baselbieter Polizei einen Raser in Füllinsdorf angehalten. Der Lenker – ein 48-jähriger, in der Region wohnhafter Serbe – sei auf der Rheinstrasse in Richtung Pratteln mit 108 km/h statt auf der erlaubten 50 km/h unterwegs gewesen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung vom Mittwoch. Nach Abzug der Toleranz ergebe dies eine Nettogeschwindigkeitsübertretung von 54 km/h. Die Rheinstrasse führt ziemlich genau entlang der Gemeindegrenzen von Füllinsdorf und Frenkendorf.

Der Fahrer war aber nicht nur viel zu schnell unterwegs, sondern auch betrunken. Eine beim Lenker durchgeführte Atemalkoholprobe ergab laut Polizei einen Wert von 0.71 mg/l (1,42 Promille). Er habe seinen Führerausweis umgehend abgeben müssen. Er werde sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen.

