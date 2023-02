Vorfasnacht im Baselbiet – Rasant, frech und musikalisch stark: Das Rotstab-Cabaret ist richtig gut Die dominierenden Themen in Liestal sind Corona und die Parkplatzgebühren. Überraschend, wie der Stadtrat und seine Kritiker mitmischen. Auch Alain Berset spielt eine schräge Rolle. Daniel Aenishänslin

Alain Berset, der Auserwählte, besucht in Liestal inkognito die Corona-Demo. Vielleicht konnte man ihn am «Blick»-Sack erkennen. Foto: Dominik Plüss

Zum 90. Geburtstag macht sich das Rotstab-Cabaret gleich selbst ein Geschenk. Es kommt bei seinem Publikum hervorragend an. Von der ersten Nummer bis zum letzten Trommelwirbel. Musikalisch gibt es nichts zu meckern, während man gleichzeitig die beiden Schnitzelbänke lobend erwähnen darf. Mit den Rampassadoren aus Reigoldswil war an der Premiere im Liestaler KV-Saal eine Gugge zu Gast, die weniger auf Dezibel setzt, sondern mehr auf Dynamik und Klang. Die dominierenden Themen waren Corona und die erhöhten Parkplatzpreise in Liestal.