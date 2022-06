Nachfolge von Vanetta – Raphael Wicky wird neuer YB-Trainer Wie die Berner am Donnerstagmorgen mitteilen, übernimmt der ehemalige Basel-Trainer Raphael Wicky als neuer Trainer bei YB. Er wird Nachfolger von Matteo Vanetta.

Übernimmt bei YB: Raphael Wicky. Foto: freshfocus

Nun ist klar, wer bei den Young Boys an der Seitenlinie das Zepter übernimmt: Raphael Wicky. Der 45-jährige Oberwalliser wird heute Mittag an einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz im Wankdorfstadion vorgestellt.

Wicky war in der Saison 2017/18 Trainer beim FC Basel, wurde aber nach nur zwei Spielen in der neuen Saison bereits wieder entlassen. Zuletzt war er vereinslos, davor war er als Cheftrainer von Chicago Fire in der Major League Soccer beschäftigt.

pd/sih

