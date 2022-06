Festwochenende in der Region – Rap-Stars in Allschwil, Fussball-Legenden in Biel-Benken Vom 10. bis zum 12. Juni findet 17 Jahre nach der letzten Durchführung das Dorffest Allschwil statt. Und auch im Kleinbasel wird gefeiert. Cédric Xavier Straub

Die Hip-Hop-Band Brandhärd in Aktion. Hier am Open Air Oberrieden. Foto: Patrick Gutenberg (ZSZ)

Dieses Wochenende ist in der Region einiges los – und das nicht nur in Biel-Benken, wo man diesen Samstag das 50-Jahr-Jubiläum der Gemeindefusion mit Fussball-Legenden wie Alex Frei oder Gelson Fernandes feiert. Auch in Allschwil findet ein Heimspiel der besonderen Art statt. Und am Lindenberg im Kleinbasel kehrt ein altes Quartierfest in neuer Form zurück.

Heimspiel für Brandhärd

Zwei Bühnen, drei Tage, 30 Vereine, Fest-, Markt – und Barbetrieb: 17 Jahre nach der letzten Durchführung, fahren die Allschwiler mit ihrem Dorffest gross auf. Der Event «Allschwil – e Härz und e Seel» verwandelt dieses Wochenende das Gebiet hinter dem Dorfplatz, von den Einheimischen auch das wilde Viertel genannt, in ein grosses Festareal. Definitives Highlight: Die beiden Allschwiler Bands Brandhärd und Schwellheim performen für das Dorffest an jenem Ort, wo für sie alles begann. Die einen – Brandhärd – gehören bis heute zur Schweizer Rap-Elite, die anderen – die Reggae-Musiker Schwellheim – sind bekannt für ihre energetischen Bühnenshows. Somit dürfte das musikalische Programm am Freitag- und Samstagabend für ordentlich Stimmung sorgen. Der Festbetrieb beginnt am Freitag um 17 Uhr und endet Sonntagnachmittag.

Neuauflage Lindenbergfest

Nach zehn Jahren Pause wird mitten in der Altstadt Kleinbasels wieder gefeiert: Das Lindenbergfest, das einst jährlich von der Pfarrei St. Clara organisiert wurde, kehrt dieses Jahr als neues, ausgewachsenes Quartierfest zurück. Am Samstag, 11. Juni, warten ab 13.30 Uhr Tanzshows, Workshops, Marktstände oder musikalische Einlagen von Künstlern wie Thiago K auf die Besucherinnen und Besucher. Verpflegung in Form von portugiesischen, italienischen oder mexikanischen Spezialitäten gibt es unter anderem an Essens- und Trinkständen sowie im Bistro Pulpo oder im Restaurant Hirscheneck. Die am Lindenberg ansässige römisch-katholische Kirche bietet den Raum und den organisatorischen Rahmen für die Veranstaltung, die Inhalte stammen von einer grossen Zahl Mitwirkender aus dem Quartier.

Fehler gefunden?Jetzt melden.