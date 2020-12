Im Fokus – Raoul Petrettas Premiere im «Ländle» Der Basler Aussenverteidiger hat noch nie gegen den FC Vaduz gespielt. Das könnte sich am Samstag ändern. Dominic Willimann

Raoul Petretta ist nach überstandener Fussverletzung zurück auf dem Rasen. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

108 Pflichtspiele hat Raoul Petretta für das Fanionteam des FC Basel auf dem Buckel. Lange Zeit galt der linke Aussenverteidiger als gesetzt, die Konkurrenz auf seiner Position war überschaubar. Das hat sich in dieser Saison geändert.

Mit dem Zuzug von Jorge, dem brasilianischen Aussenback von der AS Monaco, buhlt ein Verteidiger von internationalem Renommee mit Petretta um einen Stammplatz. Der Nachteil des Deutsch-Italieners war, dass er wegen eines Mittelfussknochenbruchs den Saisonstart verpasste. Erst wurde er durch Andrea Padula und später durch Jorge ersetzt.

Nun, da Jorge wegen muskulärer Beschwerden ausfällt und Petretta wieder fit ist, spielt der 23-Jährige wieder. Zuletzt gegen Servette und Sion durfte sich Petretta über die volle Distanz an den Spielrhythmus gewöhnen. Da Jorge noch immer nicht einsatzbereit ist, deutet vieles darauf hin, dass der Linksfuss auch am Samstag in Vaduz beginnen darf. Das wäre für ihn gleichzeitig eine Premiere. Denn Raoul Petretta hat noch nie in seiner Karriere gegen die Liechtensteiner gespielt.

Die mutmasslichen Aufstellungen. Foto: BaZ