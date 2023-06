Birsfelden – Rangerdienst soll am Birsköpfli vermitteln Nach dem Pilotprojekt in Basel-Stadt soll das #Rhylax-Team nun auch auf der Birsfelder Seite des Birsfköpfli zwischen den verschiedenen Nutzenden und Anwohnenden vermitteln. Lea Buser

Um zwischen den Nutzenden und der Anwohnerschaft zu vermitteln, soll das #Rhylax -Team demnächst auch auf der Birsfelder Seite des Birsköpfli unterwegs sein. Foto: Nicole Pont

Das beliebte Naherholungsgebiet Birsköpfli zeigte sich in den letzten Jahren immer wieder als Brennpunkt: Anwohnende beschwerten sich über Lärm und Littering, Jugendliche darüber, dass sie weggeschickt werden.

Deshalb führte Basel-Stadt in den letzten vier Jahren das Pilotprojekt #Rhylax durch, welches in diesem Sommer weitergeführt wird. Nun schliesst sich Birsfelden der Präventionskampagne an, wie die Gemeinde am Mittwoch mitteilt.

Als eine Art Rangerdienst soll das #Rhylax-Team ab Freitag bis am 30. September zwischen den verschiedenen Nutzergruppen und der Anwohnerschaft des Birsköpfli vermitteln, heisst es in der Medienmitteilung.

Jeweils an den Wochenenden werden die Mitarbeitenden im Gebiet des Birskopfs und der Birskopfmatte sowie auf beiden Seiten der Birs bis Höhe Hauptstrasse unterwegs sein.

Was ist #Rhylax? Infos einblenden Von 2019 bis 2022 führte Basel-Stadt das Pilotprojekt #Rhylax-Team durch. Dieses suchte an Hotspots am Rhein im Klein- sowie Grossbasel den Dialog mit den verschiedenen Nutzergruppen. Mit ihrer Ausrüstung konnten sie zudem vor Ort für Ordnung sorgen. So trugen die Mitarbeitenden beispielsweise eine kleine Schaufel und einen Besen zum Aufräumen von Scherben, feuerfeste Handschuhe für das Verschieben von Grills und Littering Sammelsäcke für den Abfall mit sich. Die Kampagne wird neben dem Team noch von Plakaten und Social Media ergänzt, um Menschen für das Thema zu sensibilisieren. Eine Evaluation der Hochschule Luzern zeigte auf, dass die Vermittlungsarbeit im öffentlichen Raum zur Stärkung des Dialogs und der gegenseitigen Rücksichtnahme beigetragen hat. Dadurch erfolgte eine Verbesserung des Sicherheitsempfindens und der Aufenthaltsqualität.

«Bisher sorgten in Birsfelden der von der Gemeinde beauftragte Sicherheitsdienst und nachgelagert die Gemeindepolizei repressiv für Ruhe und Ordnung», schreibt die Gemeinde. Auch die Polizei Basel-Landschaft sei immer wieder vor Ort, allerdings ebenfalls nur auf der Birsfelder Seite.

Die Aufgaben des #Rhylax-Team sollen sich hingegen im Bereich zwischen Ordnungsdienst und aufsuchender Sozialarbeit bewegen. Die Aufgaben würden Aufklärungsarbeit in den Bereichen Natur- und Umweltschutz, Littering, Lärm und Ruhestörung sowie Verkehr und Mobilität umfassen.

Mit einem Betrag von rund 49’000 Franken finanziert Birsfelden das Vermittlungsteam für die Pilotphase in der Saison 2023. In dieser Zeit profitiert die Gemeinde von Konzept- und Personalrekrutierung. Im Herbst soll schliesslich eine Auswertung der gemachten Erfahrungen erfolgen.

