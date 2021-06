Hotspots für Vandalismus – Randalierer wüten an Oberbaselbieter Schulen Vollgepinkelte Toiletten, Feuerexperimente, zerstörte Bastelarbeiten – in Zunzgen und Lupsingen verursachen Unbekannte Chaos und Sachschaden. Alessandra Paone

Die Gemeinde Zunzgen hat Anzeige bei der Polizei erstattet, da Unbekannte bei der Schule randalierten. Foto: Alessandra Paone

Was sich in den vergangenen Wochen auf dem Areal der Primarschule in Zunzgen abgespielt hat, gilt längst nicht mehr als Lausbubenstreich. Unbekannte drangen in die Mehrzweckhalle ein, urinierten die Damentoiletten voll, liessen das WC-Papier und die Papierhandtücher aus den Spendeboxen mitgehen. Sie brachen den Geräteraum auf, rissen Aschenbecher aus der Wand, nahmen zwei Feuerlöscher mit und testeten schliesslich, ob die neuen Verdunkelungsvorhänge tatsächlich feuerfest sind. «Die gute Nachricht: Sie sind es», heisst es in der «Büchel-Zytig», dem offiziellen Publikationsorgan der Gemeinde Zunzgen. Die Gemeinde hat Anzeige bei der Polizei erstattet.