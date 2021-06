Mit «Nuklearwaffe» unterwegs – Raketenmann Gottes Johannes Zweifel ist mit seiner fünf Meter langen Atomrakete eine Attraktion auf Schweizer Strassen. Der 70-jährige Christ geht damit auf Mission, zurzeit gegen Covid-Massnahmen. Rico Bandle

«Wissen Sie, auch Gott hat Humor»: Johannes Zweifel mit seiner Raketenattrappe. Foto: Stefano Schröter

Wenn er mit seinem Anhänger auf der Autobahn fährt, hat Johannes Zweifel die Aufmerksamkeit auf sicher. Da wird die Lichthupe betätigt, Beifahrer in den überholenden Autos zücken das Handy, Leute zeigen ihm den Vogel oder strecken anerkennend Daumen in die Höhe. Gewisse Automobilisten warten auf Raststätten, um noch einmal an dem skurrilen Gefährt vorbeifahren zu können, das direkt von einer Militärparade in Nordkorea stammen könnte.

Die Schnappschüsse mit der rollenden Atomwaffe landen oft auf sozialen Medien oder als Leserreporter-Beiträge im «Blick» und «20 Minuten». Nicht nur die Rakete und die Atom-Warnzeichen sorgen dabei für belustigende bis empörte Reaktionen, sondern auch die Aufschriften: «Covid ist Diktatur», «Corona-Propaganda: schlimmer als die Nazis, die Ziele: schlimmer als Krieg», «Wenn sie dir alles nehmen: Rette deine Seele, gib sie Jesus.»