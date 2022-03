Erste Niederlage 2022 – Rafael Nadal verliert Final in Indian Wells Eine beeindruckende Serie von 20 Siegen hat ihr Ende genommen: Der Spanier Rafael Nadal hat beim Turnier in Kalifornien gegen den Amerikaner Taylor Fritz den Kürzeren gezogen.

Rafael Nadal hat seine erste Niederlage in diesem Jahr kassiert und den Final beim Masters in Indian Wells gegen Taylor Fritz verloren. Der 35 Jahre alte Spanier verlor am Sonntag 3:6, 6:7 (5:7) gegen den US-Amerikaner und beendete seine Serie von zuletzt 20 Siegen. Der Titel bei dem mit 8,6 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier ist der erste für den 24 Jahre alten Fritz auf der ATP-Tour. Er ist zudem der erste Amerikaner seit Andre Agassi 2001, der das Masters in Indian Wells gewinnen konnte.

«Ich muss für alle folgenden Interviews die Tränen zurückhalten. Das ist einer dieser Kindheitsträume, dieses Turnier hier in Indian Wells zu gewinnen, von denen du nicht mal glaubst, dass sie wahr werden könnten», sagte Fritz. «Ich kann nicht mal im Ansatz sagen, wie unglaublich es ist, dass ich heute spielen konnte, wie ich spielen konnte, so gross waren meine Schmerzen», berichtete er über Probleme an seinem Sprunggelenk, die vor der Partie aufgetaucht waren. Auch Nadal war gesundheitlich angeschlagen, der Spanier liess sich während der Partie mehrfach behandeln.

Nadals hatte zuvor den Sieg bei den Australian Open und damit den 21. Titel bei einem Major geholt – Rekord im Herrentennis. Ausserdem hatte er in diesem Jahr bereits die ATP-Turniere in Melbourne und Acapulco gewonnen.

