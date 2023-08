RAF-Gewalt in der Schweiz – Als Terroristen in Zürich eine Blutspur hinterliessen Im November 1979 überfallen deutsche RAF-Terroristen die Schweizerische Volksbank an der Bahnhofstrasse. Auf der Flucht wird im Shopville eine Passantin erschossen. Andreas Tobler

Tatort Shopville: Hier starb am 19. November 1979 eine Passantin beim Schusswechsel zwischen der Polizei und den RAF-Terroristen. Foto: Keystone

Podcastserie «Crime Sommer» Anlässlich der Podcastserie «Crime Sommer» beleuchten der «Tages-Anzeiger» und die Redaktion Tamedia während sechs Wochen bekannte Schweizer Kriminalfälle. In diesem Rahmen präsentieren wir ausgewählte Recherchen zu Schweizer Verbrechen. Den dazugehörigen Podcast «Die RAF-Schiesserei im Shopville 1979» finden Sie hier.

Von der Kugel getroffen, sinkt die Passantin im Shopville zu Boden – an diesem Montagvormittag im November 1979, an dem der Terror Zürich heimsucht: Vier Mitglieder der Roten-Armee-Fraktion (RAF) haben am frühen Morgen die Volksbankfiliale an der Zürcher Bahnhofstrasse gestürmt. Seit mehr als sieben Jahren sorgen die deutschen Terroristen vor allem in Deutschland für Angst und Schrecken: mit Bombenanschlägen auf Armeestützpunkte und Polizeistellen, mit Entführungen und Ermordungen – zuletzt im Herbst 1977, als sie den deutschen Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer töteten und palästinensische Terroristen eine Lufthansa-Maschine entführten, um die RAF-Gefangenen in der Strafanstalt Stuttgart-Stammheim freizupressen.

Politische Motive können bei der RAF schon lange nicht mehr ausgemacht werden. Die notorisch von Geldsorgen geplagten Terroristen sind im November 1979 denn auch nur in der Schweiz, um sich Geld zu beschaffen: Um 8.15 Uhr springt einer von ihnen mit der Waffe in der Hand auf den Tresen der Schweizerischen Volksbank an der Bahnhofstrasse. In der anderen Hand hat er eine Stoppuhr: «Überfall!», brüllt er in die Schalterhalle. Der Hauptkassierer will das nicht wahrhaben: Er glaubt, es sei eine Übung, veranstaltet von der Generaldirektion. «Lass den Blödsinn», blafft er einen der Terroristen an – und wird zur Seite gestossen.

Tatort Bahnhofstrasse: Filiale der Schweizerischen Volksbank, die 14 Jahre später von der Credit Suisse übernommen werden sollte. Foto: Keystone



Flucht auf dem Velo

Nach fünfzig Sekunden ist der Spuk vorerst vorbei: «Fertig!», ruft der Anführer des Überfalls auf dem Tresen seinen Mittätern zu. Ihnen gelingt es, etwas mehr als eine halbe Million Franken zu erbeuten, die sie in einen Plastiksack und in eine Segeltuchtasche stopfen. Sie flüchten erst zu Fuss, dann mit den Velos, die sie in einer Seitengasse der Bahnhofstrasse abgestellt haben.

1 / 3 Einblick in die Schalterhalle der Schweizerischen Volksbank an der Bahnhofstrasse. Bei Schalter Nummer eins sprang Rolf Clemens Wagner auf den Tresen. Klicken Sie nach rechts, um weitere Fotos zu sehen. Foto: Staatsarchiv des Kantons Zürich

Dann geschieht, wovor die Polizei später entschieden warnen wird: Bankbeamte nehmen eigenständig die Verfolgung der Terroristen auf. Was äusserst gefährlich ist, wie eigentlich jeder weiss, der sich mal mit der RAF beschäftigt hat. Einer der Bankbeamten stoppt auf der Bahnhofstrasse einen Opel Rekord mit Bündner Nummernschild: Er kann den Fahrer überreden, mit ihm zusammen den Terroristen nachzujagen – erst um den Jelmoli herum, dann durch die Einkaufspassage bei der Lintheschergasse.

Sichergestellte Fluchtfahrzeuge: Die Velos der RAF-Terroristen. Foto: Keystone

Doch dann, als der Bankbeamte glaubt, er könne aus dem Autofenster nach dem Plastiksack mit dem Geld greifen, werden die Verfolger von den Terroristen bemerkt: Von ihren Velos herab schiessen die Täter auf den Opel. Eine Kugel durchschlägt die Windschutzscheibe und pfeift am Ohr des Lenkers vorbei; der Wagen kommt auf der Höhe des Globus zu stehen.

«Sie hat sich sofort an den Kopf gefasst»: ein Zeuge schildert den Tathergang. Video: SRF

Den RAF-Terroristen flüchten in die unterirdische Shopville-Passage des Zürcher Hauptbahnhofs, die damals noch sehr überschaubar ist und sich nur über die Fläche zwischen Bahnhofstrasse und Hauptportal erstreckt. Dort kommt es zwischen Silberkugel, Kiosk, Fein-Kaller und Aufgang zum HB zum Schusswechsel zwischen einem Polizisten und den RAF-Terroristen, bei dem die Passantin Edith Kletzhändler von einem Projektil der Terroristen getroffen wird. Sie sinkt zu Boden und stirbt kurz nach der Einlieferung ins Universitätsspital.

Topterrorist auf Bänkli verhaftet

Das Shopville-Shooting ist einer der Fälle, an die wir in einer Podcast-Serie erinnern – mit Fotos, die uns in die bleiernen Terrorjahre zurückversetzen, als auf einen Schlag die heile Welt der helvetischen Normalität durchbrochen wurde.

Die Blutspur der RAF endet am Vormittag des 19. November 1979 vorerst hinter dem Bahnhof, auf der Seite des Landesmuseums, bei der «Chüechliwirtschaft»: Die flüchtenden Terroristen schiessen der Besitzerin eines Blumenladens in die Brust, als sich diese weigert, ihren weissen Opel Commodore den Bankräubern zu überlassen. «Spinnst du?», soll sie einem der RAF-Terroristen zugerufen haben. In einem Schusswechsel mit den Terroristen wird ein weiterer Polizist verletzt, der die Verfolgung aufgenommen hat. Den Tätern gelingt die Flucht mit dem Commodore der Blumenhändlerin.

Nur einer der RAF-Terroristen wird an diesem Morgen verhaftet: der 35-jährige Rolf Clemens Wagner. Er leidet an einer Lungentuberkulose. Nach der anstrengenden Aktion lässt er sich auf ein Bänkli an der Tramhaltestelle vor dem Hauptbahnhof sinken. Dort verhaftet ihn die Polizei, nachdem er von einem Passanten aus dem Shopville erkannt worden ist.

Tasche, Beute und Waffe, die bei der Verhaftung von Rolf Clemens Wagner sichergestellt wurde. Foto: Staatsarchiv Kanton Zürich

Zwischen Wagners Beinen steht eine blaue Segeltuchtasche, darin befinden sich insgesamt 335’010 Franken der Beute – und ein durchgeladener und entsicherter Colt, Kaliber 45, mit gespanntem Hahn. Als die Polizeibeamten Wagner in verschiedenen Sprachen anreden, zuckt diese nur mit den Schultern und schweigt. Er wird auch in den folgenden Tagen jegliche Aussage verweigern.

Die Schweiz unter Schock

Mit Wagner ist der Zürcher Polizei die Verhaftung eines Kernmitglieds der RAF gelungen. Nach Einschätzung von Stefan Aust, Autor des Standardwerks «Baader-Meinhof-Komplex», ist es am wahrscheinlichsten, dass Wagner als Mörder von Hanns Martin Schleyer infrage kommt. Der Passant, der Wagner erkannt hat, erhält vom deutschen Bundeskriminalamt eine Belohnung von 50’000 Mark.

Die Schweiz steht in den nächsten Tagen nachhaltig unter Schock: Als Rolf Bertschi, Kommandant der Zürcher Stadtpolizei, von einem Journalisten zum Überfall befragt wird, soll dieser – angesichts der Brutalität der Terroristen – in Rage geraten sein.

Betretene Gesichter bei der Medienorientierung über den RAF-Überfall in Zürich. Foto: Keystone

Waffenlieferungen und Schiessereien

Die Nerven liegen im November 1979 offensichtlich blank, was nicht weiter erstaunlich ist: Für die Schweiz ist es das erste Mal, dass sie unmittelbar vom deutschen Terrorismus betroffen ist. Zu RAF-Gewalt kam es bisher nur an der Grenze: Am 5. Januar 1977 eröffnen bei Riehen BS zwei Männer das Feuer, wobei ein Zöllner schwer verletzt wird. Einer der Männer ist der RAF-Terrorist Christian Klar, der auch am Überfall in Zürich beteiligt ist. Am 20. Dezember 1977 kommt es beim Zollamt Fahy im Jura zu einem ähnlichen Fall: Gabriele Kröcher-Tiedemann und Christian Möller von der der RAF nahestehenden «Bewegung 2. Juni» schiessen auf zwei Grenzwächter, die schwer verletzt werden.

Aber ansonsten ist die Schweiz bisher mit dem Schrecken davongekommen – und dies, obwohl die hiesige radikale Linke schon früh Kontakt zur RAF hat, es immer wieder zu Waffenlieferungen von Schweizern kommt – und die deutschen Terroristen sich sogar in Zürich aufgehalten haben sollen, um sich Waffen zu besorgen. Das ist damals so weit bekannt, dass die Schweiz sogar von offizieller Seite als «Durchgangsland» für Terroristen bezeichnet wird oder – so Kurt Furgler, damals Vorsteher des Justiz- und Polizeidepartements – als «Waffenselbstbedienungsladen» gilt.

Schuld am Überfall sei Jugoslawien

Heute wissen wir, dass am RAF-Überfall von Zürich unter anderem auch Christian Klar, Peter Jürgen Boock und Brigitte Mohnhaupt beteiligt waren. Sie bildeten damals das RAF-Kader der sogenannten zweiten Generation. Sie alle haben auch an der Ermordung und Entführung von Schleyer und der Tötung des Vorstandsvorsitzenden der Dresdner Bank, Jürgen Ponto, mitgewirkt.

Im Winter 1979 fehlt von den Shopville-Tätern lange jegliche Spur – und dies obwohl die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich via Funk bereits eine Viertelstunde nach dem Banküberfall in all ihren Trams die Beschreibung des Fluchtautos durchgeben. Relativ schnell ist für die offizielle Schweiz klar, wer schuld ist am RAF-Überfall in Zürich: der jugoslawische Staatspräsident Tito. Dieser Ansicht ist damals zumindest der Bundesrat: Ohne die Freilassung deutscher Terroristen durch Jugoslawien wäre der Überfall nicht möglich gewesen, deshalb sei er «besonders tragisch», teilt Vizekanzler Walter Buser den Medien nur wenige Tage nach dem Überfall mit.

Opel mit durchschossener Windschutzscheibe: Mit diesem Auto nahm ein Bankbeamter – zusammen mit dem Lenker aus Graubünden – die Verfolgung der Terroristen auf. Foto: Keystone

Tatsächlich ist Wagner im Mai 1978 in Zagreb zusammen mit den RAF-Terroristen Brigitte Mohnhaupt, Peter-Jürgen Boock und Sieglinde Hofmann verhaftet worden. Doch die BRD weigert sich, auf die Forderung von Jugoslawien einzugehen und die RAF-Terroristen gegen acht titofeindliche Exilkroaten auszutauschen. Jugoslawien lässt Wagner und die anderen RAF-Terroristen in ein Land ihrer Wahl ausreisen: Sie setzen sich in den Jemen ab, wo sich ihre Spuren verlieren – bis sie in Zürich wieder auftauchen.

Eigentlich wollen sie Dieter Bührle entführen

Heute wissen wir, wie sich die RAF-Terroristen auf den Überfall in Zürich vorbereiteten. Ursprünglich hatten sie nämlich ganz andere Pläne, als sie in die Schweiz kamen: Eigentlich wollten die RAF-Terroristen einen Unternehmer entführen. Vorbild dafür war die «Bewegung 2. Juni», die im November 1977 Walter Palmers, den österreichischen Besitzer einer Kette von Strumpf- und Dessousgeschäften, entführt hatte und dafür ein Lösegeld von 4,5 Millionen Mark kassieren konnte. Das war wesentlich mehr als das, was die RAF jeweils bei ihren Banküberfällen erbeutete, von denen sie in den letzten Jahren nicht weniger als 13 verübt hatte.

Ein mögliches Opfer ist bald gefunden: Die RAF nimmt den Schweizer Waffenfabrikanten Dieter Bührle ins Visier. Wenn sie ihn entführen könnten, wären sie für längere Zeit ihre Geldsorgen los. Doch schon bald sehen die Terroristen ein, dass sie für eine solche Entführung nicht genug Leute sind. Also schwenken sie wieder um auf einen Banküberfall: Ausgehend von drei angemieteten Wohnungen in Bern, Freiburg und Lausanne erkunden sie in drei Spähtrupps die Schweiz. Dann entdecken Peter-Jürgen Boock und Christian Klar die Volksbankfiliale an der Zürcher Bahnhofstrasse: Hier müsste es wesentlich mehr Geld zu erbeuten geben als bei ihren bisherigen Überfällen in Deutschland und in den Benelux-Staaten. Die Zürcher Bank scheint auch deshalb ideal zu sein, weil es hier kein Panzerglas gibt.

Die Polizei rekonstruiert die Schussbahn der Kugel, die bei der Verfolgungsjagd die Frontscheibe des Opel Rekord durchschlagen hat. Foto: Staatsarchiv des Kantons Zürich

Nach dem gescheiterten Mordanschlag auf Alexander Haig, Nato-Oberbefehlshaber in Europa, im Juni 1979 ist der Zürcher Überfall die «zentrale Aktion» der deutschen Terroristen, erinnert sich später das RAF-Mitglied Silke Maier-Witt. Sie war damals an den Vorbereitungen des Überfalls beteiligt und mietete unter anderem die Wohnung in Freiburg an, in der sich die RAF nach dem Überfall wieder versammelte: «Es war klar, dass der Überfall unbedingt klappen musste, und zwar auch, weil wir unbedingt Geld brauchten», erzählt sie Butz Peters, der mit «Tödlicher Irrtum» eine der umfassendsten Geschichten der RAF veröffentlicht hat.

«Aktenzeichen XY» wird zur Pleite

Inzwischen wird die ganze Schweiz zur Fahndung nach den RAF-Terroristen aufgerufen. Zumindest an diesem Abend, an dem TV-Ermittler Konrad Tönz Anfang Dezember in einer «Aktenzeichen XY»-Folge das Fernsehpublikum um Hilfe bittet: In der Sendung werden mehrere Gegenstände gezeigt, die beim Banküberfall verwendet wurden, darunter ein Bauhelm, die Veloschlösser und der Gitterrost, mit dem die RAF-Terroristen die Tür zur Bank blockiert hatten. Rund 1000 Polizisten sind an diesem Abend auf Pikett, um sofort ausrücken zu können, falls es irgendwo im Land einen Hinweis gibt. Vergeblich: «Terroristen-Jagd war eine Pleite», titelte der «Blick» in der Woche nach der «Aktenzeichen XY»-Folge.

«Aktenzeichen XY» fahndet im Dezember 1979 nach Gegenständen, die beim Überfall zum Einsatz kamen – weitgehend vergeblich. Foto: Screenshot

Nur 33 Hinweise zum Fall seien in Zürich, München und Wien eingegangen – ohne dass die Polizei bei ihren Ermittlungen entscheidend weitergekommen wäre. Einziger Erfolg: Der Gitterrost vom Banküberfall konnte zurückgegeben werden, nachdem ein Hausbesitzer im Kreis 5 ihn als verloren gemeldet hatte.

Angesichts der stockenden Ermittlungen werden die öffentlichen Voten immer schriller: In Leserbriefen wird die Todesstrafe für die Terroristen gefordert. Journalisten fragen nach, ob es sinnvoll wäre, Bankangestellte zu bewaffnen. Ja, meint damals die Schweizerische Kreditanstalt: Ihre Banken seien schon heute mit Pistolen bestückt. Die Glasindustrie stellt klar, dass es genügend Panzerglas gäbe, um alle Banken zu sichern.

«Kommissar Computer» soll es richten

Noch etwas ist damals neu für die Schweiz: die Hoffnung auf «Kommissar Computer» bei der Aufklärung. Also auf die Ermittlung mithilfe von Datenbanken, damals Rasterfahndung genannt. Den schweigenden Rolf Clemens Wagner hatte man bereits mithilfe der Fingerabdruck-Datenbank des Bundeskriminalamts (BKA) in Wiesbaden identifiziert. Fingerabdrücke von 1,7 Millionen Straftätern seien bereits gespeichert – im zentralen Computer, genannt «Big Brother», dem «Lieblingskind» des BKA-Präsidenten Horst Herold. Das berichtet die «Weltwoche» sichtlich beeindruckt nach einem Besuch in Wiesbaden.

In der Schweiz ist man davon noch weit entfernt. Das «Kriminalpolitische Informationssystems», kurz KIS, das dem deutschen «Big Brother» wohl vergleichbar wäre, ist technisch noch nicht so weit – und kontrovers: Die politischen Parteien kämpfen damals gerade erbittert darum, ob bereits die Vorbereitung von Terrortaten strafbar sein soll. Ja, meint die SVP. Dagegen ist die SP: Damit werde dem Schnüffelstaat Vorschub geleistet. Es gibt aber mindestens noch einen weiteren, wenn nicht gar bedeutsameren Grund, der gegen den Austausch und die Speicherung von Daten mithilfe des KIS spricht: der in der Schweiz noch immer heilige Föderalismus.

Die Polizei zeigt sich angesichts dieses Aktivismus und der vertrackten politischen Situation – zwischen Bonn und Zagreb, zwischen den Kantonen und Parteien – pragmatisch. «Das Ganze noch einmal», ruft nachts um 2 Uhr ein Polizist in die Hallen des Shopville hinein. Darauf schleppt sich ein Polizist in eine Nische neben der Rolltreppe, eine Frau sinkt wenige Meter vor ihm in die Knie und schlägt auf den Boden auf. All das geschieht im Rahmen einer Rekonstruktion: Die Geschehnisse im Shopville müssen nachgestellt werden, weil die Zeugenaussagen sich so stark widersprechen. Dabei werden Fotos für eine Rekonstruktion gemacht, von der wir einige Bilder heute bei uns erstmals zeigen.

Schusswechsel in der geduckten «Combatstellung»: Wagner und die anderen RAF-Mitglieder haben sie vor dem Überfall vor vor dem Spiegel geübt. Auf dem Foto die Rekonstruktion der Polizei. Foto: Staatsarchiv des Kantons Zürich

Alle noch lebenden RAF-Mitglieder sind wieder frei

Rolf Clemens Wagner wird 1980 zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach der Auslieferung an Deutschland wird er 2003 begnadigt und kommt frei. Wie die anderen Terroristen auch, die am Überfall in Zürich beteiligt waren und Anfang der 1980er-Jahre verhaftet und verurteilt werden: Heute sind alle noch lebenden RAF-Mitglieder, die am Überfall von Zürich beteiligt waren – Christian Klar, Peter-Jürgen Boock, Henning Beer, Silke Maier-Witt und Brigitte Mohnhaupt – wieder auf freiem Fuss.

Die Polizisten, die 1979 mit Schüssen verwundet wurden, haben den Medien wiederholt von den Novemberreignissen erzählt. «Ich will wissen, wer geschossen hat», erklärte Bernhard Pfister, der im Shopville von den Schüssen getroffen wurde, 2007 dem «Tagblatt der Stadt Zürich».

Weitgehend in Vergessenheit geraten ist das Opfer, das von den RAF-Terroristen erschossen wurde: Edith Kletzhändler, geboren 1923 in Zürich, war im Verein jüdischer Frauen aktiv und in der Wizo, der Women’s International Zionist Organisation. «Sie war für uns alle aufopfernd und ein Sonnenschein», heisst es in ihrer Todesanzeige, «wir werden sie nie vergessen.» Edith Kletzhändler wurde 56 Jahre alt.



Wir danken dem Staatsarchiv des Kantons Zürich, dem Zürcher Stadtarchiv und dem Archiv für Zeitgeschichte der ETH für die Hilfe bei der Recherche zu diesem Artikel. Die Akten der Bundesanwaltschaft und der verschiedenen Polizeidienststellen zum RAF-Überfall waren nicht zugänglich. Sie sind weiterhin unter Verschluss.

True Crime zum Hören Im Rahmen des «Crime Sommer» beleuchten der «Tages-Anzeiger» und die Redaktion Tamedia während sechs Wochen spannende Kriminalfälle aus der Schweiz. Podcast Serie «Hinter der Tat – True Crime mit Frank Urbaniok» Was macht einen Menschen zum Täter? In der in Kooperation mit der Podcastschmiede entstandenen Serie «Hinter der Tat» spricht der bekannte Gerichtspsychiater Frank Urbaniok über Verbrechen, die er selbst begleitet hat. In fünf Folgen blickt er in die Psyche von Tätern und zeigt auf, wie die Gesellschaft mit Verbrechen umgeht. Alle bereits erschienenen Folgen können Sie hier hören. «Apropos – Crime Sommer» Auch der tägliche Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia widmet sich spektakulären und bekannten Schweizer Verbrechen. Unsere Gerichts- und Verbrechensreporterinnen erzählen jeden Freitag von Fällen, die sie während ihrer Laufbahn besonders beschäftigt haben. Alle bereits erschienen Episoden können Sie hier anhören.

Andreas Tobler ist Redaktor, er studierte in Bern und in Berlin. 2021 wurde er zum Schweizer Kulturjournalisten des Jahres gewählt. 2022 erschien mit «Bändlistrasse» sein Buch über die gleichnamige linksanarchistische Gruppe, die Kontakte zur RAF hatte, im Echtzeit-Verlag. Mehr Infos @tobler_andreas

Fehler gefunden?Jetzt melden.