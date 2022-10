Serientäter in Pratteln gefasst? – Polizei nimmt Tankstellenräuber fest Am Donnerstagabend wurde der Spar-Express-Tankstellenshop in Pratteln überfallen. Der mutmassliche Täter kam mit seiner Beute nicht weit. Mirjam Kohler

Ein Spar-Tankstellenshop wurde überfallen. Symbolfoto: Patric Spahni

Ein Mann betritt am Donnerstag gegen 19.45 Uhr den Spar-Express-Tankstellenshop an der Hohenrainstrasse in Pratteln. Zielstrebig läuft er auf die Verkäuferin zu, die sich auf der Ladenfläche aufhält, bedroht sie mit einem Messer und zwingt sie, zur Kasse zu gehen.

An der Kasse verlangt er die Herausgabe von Bargeld und erbeutet so mehrere Hundert Franken. Die Frau bleibt unverletzt. Danach verlässt er den Tankstellenshop durch den Haupteingang. «Unmittelbar nach dem Verlassen des Tankstellenshops konnte der mutmassliche Täter durch die vor Ort eintreffenden Einsatzkräfte der Polizei angehalten werden», schreibt die Baselbieter Polizei in einer Medienmitteilung.

Der mutmassliche Täter ist ein 40-jähriger Österreicher. Man gehe davon aus, dass es nicht der erste Tankstellenshop gewesen sei, den der Mann überfallen habe. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Erst am 3. Oktober wurde ebenfalls an der Hohenrainstrasse in Pratteln der Tankstellenshop der Avia überfallen. Auch dort bedrohte der Täter die Verkäuferin mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Mit mehreren hundert Franken in der Tasche gelang ihm die Flucht.

Auf Anfrage der «Basler Zeitung» teilt die Baselbieter Staatsanwaltschaft mit, dass man aufgrund der laufenden Ermittlungen nichts dazu sagen könne, ob der Festgenommene auch wegen dieses Überfalls im Verdacht stehe.

Mirjam Kohler ist News-Redaktorin und Gerichtsreporterin in Basel. Mehr Infos @mirjamkohler

Fehler gefunden?Jetzt melden.