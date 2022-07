Brutaler Überfall im Baselbiet – Räuber kapert Auto, stösst Beifahrer gewaltsam raus – und verunfallt Als eine Frau an einer Tankstelle in Frenkendorf zur Kasse ging, wurde ihr Auto entwendet. Der Überfall und die anschliessende Flucht verliefen spektakulär. Eine Person wurde verletzt.

Am Freitag kam es im Baselbiet am helllichten Tag zu einem ebenso spektakulären wie gefährlichen Autoraub. Wie die Kantonspolizei mitteilt, versuchte ein 27-jähriger Mann gegen 10 Uhr ein Auto an einer Tankstelle bei der «Mifa-Kreuzung» in Frenkendorf zu entwenden. Der mutmassliche Täter sei in einen Personenwagen einer Frau gestiegen, welche sich in die Tankstelle begeben hatte, um zu bezahlen.

Zum Zeitpunkt, als sich der Mann in den Wagen setzte, habe sich der Sohn der Autobesitzerin auf dem Beifahrersitz befunden. «Dieser wurde durch den Täter mit Körpergewalt aus dem Auto gestossen», so die Polizei. Als die herbeigeeilte Besitzerin den Dieb zum Aussteigen bewegen wollte, sei dieser losgefahren. Dabei habe er die Tankstelle beschädigt.

Unfall während der Flucht

Anschliessend sei der Flüchtige auf der Rheinstrasse in Richtung Frenkendorf-Dorf losgezogen und sei dabei über eine Verkehrsinsel gefahren. Auf der Schulstrasse sei er in das Heck eines parkierten Personenwagens gestossen und habe sich für kurze Zeit aus dem Fahrzeug entfernt.

Drittpersonen, welche diesen Unfall beobachteten, hätten versucht, den Täter zu stellen. «Dieser stieg wieder ins Auto und fuhr mit geöffneter Beifahrertüre los und entfernte sich vom Unfallort.» Dabei wurde laut Polizei eine Drittperson erheblich verletzt und musste mit der Sanität ins Spital gebracht werden.

