Poststelle in Oberdorf überfallen – Räuber fackeln Fluchtwagen ab Angestellte wurden gefesselt: Ein Überfall auf die Post in der Baselbieter Gemeinde Oberdorf hielt die Polizei in Atem.

Die Feuerwehr konnte den Brand des Fluchtwagens rasch löschen. Polizei BL

Mehrere tausend Franken erbeutet haben zwei unbekannte Täter am Samstagmorgen bei eine Überfall auf die Poststelle in Oberdorf. Eine Person wurde leicht verletzt

Nach Angaben der Polizei Basel-Landschaft geschah der Überfall um 7.25 Uhr. Die beiden Täter fesselten die beiden Postangestellten und flüchteten mit ihrer Beute in Richtung Liedertswil.

Den Fluchtwagen, ein blauer Subaru Impreza, stellten sie auf einem Feldweg in der Nähe des Schützenhauses ab und zündeten diesen an. Die Feuerwehr konnte Fahrzeugbrand rasch löschen. Der Fluchtwagen war zuvor in einer Garage in Niederdorf entwendet worden.

Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zu den beiden Tätern, zum Einbruch in die Garage in Niederdorf oder zur Flucht selbst machen können. Laut Polizei trugen beide Täter trugen einen hellblauen Overall mit Kapuze sowie eine schwarze Gesichtsmaske. Der eine Mann war ca. 185 cm gross, hatte eine feste Statur, trug schwarze Handschuhe und war mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet. Der zweite Täter war ungefähr 175 – 180 cm gross und hatte eine normale Statur. Die beiden Männer trugen eine olivgrüne Tasche mit sich.

Oberdorf scheint ein beliebtes Ziel für Räuber zu sein. Im vergangenen Jahr hatten es ein Räuber auf die dortige Filiale der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) abgesehen. Gleich zwei Mal schlug der Mann zu, einmal am 15. April und später wieder am 2. August. Der mutmassliche Täter wurde später geschnappt.

SDA/amu