Nachruf auf Fritz Gallati – Rad-Held und Doping-Opfer, Töfffahrer und Kinderclown In den 1950er- und 1960er-Jahren war Fritz Gallati einer der bekanntesten Schweizer Radrennfahrer und in Basel auf der Bahn der Grösste. Nun ist er im Alter von 85 Jahren gestorben. Oliver Gut

In den Steilwandkurven der Basler Winter-Rennbahn war Fritz Gallati eine Klasse für sich.

Hätte man Fritz Gallati gefragt, er hätte in seinem bewegten Leben von zwei Geburtstagen gesprochen. Der eine, als er das Licht der Welt erblickte, damals, am 26. März 1935 in der Fricktaler Gemeinde Mumpf. Den anderen, als er – wie er im Gespräch mit der BaZ vor einigen Jahren sagte – «dem Tod vom Karren fiel».

Das war am 26. August 1961, an der Bahn-WM in Zürich-Oerlikon. Fritz Gallati stand damals im Zenit seiner Karriere als Radsportler. Er war seit 1959 Profi, hatte an der Tour de France teilgenommen und war soeben erstmals Schweizer Stehermeister geworden. Nun sollte der Fahrer des RRC Basel an der Heim-WM im Steherrennen für einen einheimischen Weltmeistertitel sorgen. Dafür waren dem Umfeld offenbar alle Dopingmittel recht. Und anstatt zum Sieg zu fliegen, vermochte Gallati dem Motorrad nicht zu folgen, rollte im Zickzack über die Rennbahn und brach zusammen. Nur ein Blutaustausch im Spital rettete ihm das Leben.

Was ihm damals vor dem Rennen in zwei Injektionen verabreicht wurde, ist bis heute nicht geklärt. Der Skandal war gross – weniger wegen des Dopings, sondern vor allem aufgrund der fehlenden Verantwortung gegenüber dem Fahrer. Nebst den Pflegern geriet auch der Schweizer Verband ins Fadenkreuz. Gesperrt wurde Gallati dann trotzdem für drei Monate. Drei Pfleger traf es härter, ein vierter wurde gar lebenslänglich aus dem Sport verbannt.

Als noch flächendeckend gedopt wurde

Fritz Gallati selbst machte nie einen Hehl daraus, dass in seiner Zeit im Radsport – als es noch keine Kontrollen gab – flächendeckend gedopt wurde. 2007 sagte er: «Ich ging davon aus, dass mir die Mittel helfen, ohne zu schaden.» Wenn er auf seine Karriere zurückblickte, die schliesslich erst 1965 mit zwei weiteren Schweizer Meistertiteln bei den Stehern endete, bereute er nur etwas: «Dass ich meinem Pfleger so blind vertraute. Wäre ich damals nicht vom Rad gefallen, hätte ich so weitergemacht. Wer weiss, ob ich heute so gesund wäre.»

Das war vor 13 Jahren. Längst waren die grossen Auftritte auf der schon lange verschwundenen Basler Winterbahn eine Erinnerung, festgehalten auf Schwarzweissfotografien. In Pratteln wohnhaft, fuhr Gallati noch immer hobbymässig 6000 Kilometer pro Jahr mit dem Velo und engagierte sich im RRC Basel. Rennstrecken nahm der Rentner dafür mit seinem Ducati-Töff unter die Räder, drehte in Brünn und Jerez seine Runden. Doch dies war nicht die einzige Freizeitbeschäftigung: Schon immer – auch aufgrund seines frohen Gemüts – brachte er Kinder und Erwachsene zum Lachen: Als Clown Balloni modellierte er Ballontierchen. Er trat als Charlie Chaplin auf oder gab den «Schacher-Seppli» zum Besten.

Zu Beginn dieser Woche ist Fritz Gallati im Alter von 85 Jahren verstorben.